No es cualquier logro: entre los países de mayor consumo percápita de café en el mundo está Noruega, con un promedio de 10 kilos al año por persona, detrás de Finlandia, con 12 kilos.

“En San Vicente veía muy poquitas cosas, acá hay mucho más, no es solo el café, hay otros cultivos, y me siento muy feliz”, dice sonriente.

No está en la finca por azar. Desde que vivía en San Vicente Ferrer y sembraba papa, fríjol y maíz , la pasión por la agricultura la ha envuelto. Sus manos nunca han salido de la tierra. Su comodidad en la localidad del Oriente la cambió cuando conoció hace 32 años a Álvaro Hurtado, natural de Girardota, y de quien se enamoró y lo acompañó a vivir en El Llanito.

Al frente del proyecto está Adriana Cataño, una negociadora internacional que recibió el legado del exsecretario de Agricultura, Tomás Madrid, el iniciador. Él renunció hace unos días al cargo, pero los proyectos no tienen reversa: un laboratorio del café y el posicionamiento de Del Campo Girardota, una marca sombrilla que arropa diversos productos locales, como panela y artesanías.

*****

Además de la marca Del Campo, en la localidad se construyó el Laboratorio del Café. Ubicado en el barrio Santana, es un edificio que combina un taller de procesamiento del grano con un café para tomar tazas de calidad. Cuenta con trilladora, medidor de humedad, mallas de clasificación, tostadora, molino y recipientes de preparación.

Publicidad

Funciona también como aula de aprendizaje con profesores del Sena y la Universidad de Antioquia y asisten alumnos a aprender los secretos del grano. Lo testimonia Catalina Vásquez, profesora de Mercadeo y Comercio Internacional de la U. de A. que llegó al local con un grupo de estudiantes. “El laboratorio es una experiencia maravillosa, porque integra toda la cadena, y para la academia es enriquecedor conocer todos los agentes del proceso, la pedagogía es excelente”, dice.

*****

Las caficultoras de Girardota no son familias con grandes fincas. Las más llegan a una hectárea, pero los cultivos se expanden. En los predios combinan el grano con otros cultivos para que el plan sea sostenible y estimule a los jóvenes a no irse sino a seguir sembrando, “que el campesino sea empresario”, dice el alcalde, Diego Agudelo.

Así pasa en la familia de María del Socorro. Allí, su hijo Valentín es su apoyo. “Yo terminé el estudio y me quedé, me gusta el campo. Pero no solo con café, también estoy montando un cultivo hidropónico de lechuga y tengo limones, aguacates, plátano”.

María dice que estar en el grupo de las cafeteras le cambió la vida. Ya no se limita a la finca, “ahora comparto con las compañeras, aprendo cosas que no sabía, a hacer tortas, bebidas de pulpa y a prepararlo para que sepa mejor”.

La taza de café de Girardota ha llegado a los 87,7 puntos, es decir, de altísima calidad. A los noruegos, un grupo de 15, los llevaron a las fincas en chivas de escalera. Allí vieron a las mujeres cultivando y en su lucha por superar vías que son caminos de herradura y esto los cautivó. “El que fueran mujeres los enamoró y por eso decidieron comprarles”, explica Adriana Cataño.

“Para mí es un orgullo que ellos, tan monos y todos altos, se llevan mi café para su país, es lo mejor que me ha pasado”, expresa María metida en los cafetales. El sueño apenas empieza y va firme.