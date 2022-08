En la canalización aún quedan algunos residuos

En la canalización que separa a Moravia con el Parque Norte, en la calle 77 con la carrera 54B, limpiaron pero dejaron algunos escombros.



Pareciera que acá no se acordaron de limpiar

En las afueras del Centro Cultural de Moravia no se hizo ninguna limpieza de los residuos y el basurero era muy notorio.



En el oasis quitaron los residuos

En la avenida Regional, a la altura del Oasis, el basurero estaba a la vista de los conductores que iban hacia el norte. Cuando EL COLOMBIANO pasó ayer en la tarde Emvarias se encontraba en el sector haciendo la limpieza.



Desde el tranvía ya no se ven los basureros

Aunque el tranvía es uno de los mayores orgullos de la ciudad, esto no impidió que las personas armaran su basurero al lado de este sistema de transporte. En la calle 49 (Ayacucho) con la carrera 29, en Buenos Aires, se veía la basura el pasado lunes y para el martes se dejó este espacio como se debería mantener siempre.



La vista a la ciudad en villa del socorro ya se puede disfrutar sin basura

En el puente de Villa del Socorro, en la carrera 46A con la calle 103, la vista hacia la ciudad se veía opacada por toneladas de basura, incluidos colchones y hasta muebles viejos, pero ante la denuncia pública en el periódico Qhubo del lunes, los de Emvarias se pusieron las pilas y recogieron todos los residuos, con la esperanza de que en pocos días no se vuelva a llenar de residuos sólidos.