El Andariego sufrió un accidente de tránsito en Sonsón, Antioquia, cuando se dirigía a un concierto

Juan Carlos Hurtado, el cantante de música popular conocido como El Andariego, sufrió este domingo 11 de octubre un accidente de tránsito en la vereda Tasajo, en zona rural de Sonsón, cuando se dirigía a Nariño para presentarse en las Fiestas de las Cosechas. La camioneta en la que se movilizaba habría sufrido un percance y terminó rebasando una cuneta.

Las autoridades del municipio confirmaron el accidente y precisaron que el cantante recibe atención de personal médico particular en un hotel.

EL COLOMBIANO conoció que el artista recibió el alta médica y podrá presentarse en la Fiestas de la Cosecha.

Se desconoce por ahora el estado de salud de los demás ocupantes del vehículo, así como las causas exactas del siniestro.

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