El paso en la Troncal de la Costa Atlántica se restableció luego de que el mismo gobierno departamental dijera que los mineros –en un posible incumplimiento a lo acordado– habían retornado a la protesta, horas después de afirmar que cesarían el bloqueo que habían adelantado desde el 21 de septiembre.

Algunos mineros no quedaron conformes con el acuerdo de siete puntos logrado este sábado con el gobierno departamental y nacional. Entre los compromisos, el Ejecutivo se comprometió a no destruir las minidragas, buscar la formalización de los pequeños mineros y se estableció un protocolo para identificar las tecnologías y sustancias químicas utilizadas en el oficio minero de la región. Estas acciones, en todo caso, no terminaron de convencer a un sector de los mineros del Bajo Cauca.

“La decisión que se tomó no fue un consenso, fue una imposición prácticamente de la senadora (Isabel Cristina) Zuleta —firmante en el acta como garante—. Esta decisión no es compartida por la mayoría de los mineros en el territorio y no sabemos cuál va a ser la reacción de ellos con un acuerdo que no los incluye“, dijo Rubén Darío Gómez, secretario general de Conalminercol,

¿Quién puede mediar?

Ante el regreso del escenario de discusión entre las autoridades y los mineros, la Defensoría del Pueblo se ofreció como mediadora y propuso abrir una mesa de diálogo social.

“Propendemos que, con esta mesa de diálogo se contribuya al restablecimiento de la movilidad y el orden público de la zona. Desde el primer momento esta ha sido la posición de la Defensoría del Pueblo con miras a que se levanten los bloqueos y se suspenda toda acción que afecte los derechos de la población civil y los transportadores”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Desde el ministerio público pidieron a los líderes del paro que eviten las vías de hecho e insistieron en la necesidad de un corredor humanitario para que permita el paso de la misión médica y de los organismos de Derechos Humanos en la vía Medellín-Costa Atlántica.

“Así mismo, visitaremos a la comunidad de Tarazá después de la declaratoria de alerta roja hospitalaria en el municipio a causa de los acontecimientos de orden público presentados desde el día 22 de septiembre donde las manifestaciones ciudadanas conllevaron a que fueran cerradas las vías principales que limitan con los municipios de Valdivia y Cáceres, impidiendo la movilización de ambulancias y en consecuencia el traslado de pacientes”, añadió Camargo.