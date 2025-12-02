Tres escondites menos: Ejército localizó depósitos ilegales del Clan del Golfo en Antioquia

Tropas del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, lograron cuatro importantes golpes contra la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Las acciones, desarrolladas en coordinación con la Policía, permitieron la ubicación de tres depósitos ilegales con abundante material de guerra y la captura en flagrancia de un presunto integrante de ese grupo armado organizado en el municipio de Támesis.

En la primera operación, los soldados localizaron un depósito que presuntamente era utilizado por el componente armado liderado por alias Fredy Roca y alias Acacio, este último fue capturado recientemente por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. En el sitio fueron hallados un fusil calibre 5,56 mm; dos fusiles calibre 7,62 mm; diez proveedores; más de 700 cartuchos de distintos calibres y cinco chalecos militares.

En una segunda acción, la unidad militar encontró otro escondite ilegal de la misma subestructura, donde se incautaron un fusil R15 calibre 5,56 mm, un fusil AK-46, un proveedor y 18 cartuchos. De forma simultánea, fue capturado alias Kevin, señalado como miembro del grupo armado.

El hombre deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En su poder, las tropas encontraron 1.100 gramos de marihuana, 45 gramos de bazuco, 40 cartuchos de diferentes calibres y prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.

A estos resultados se suma otro depósito recientemente descubierto en la vereda El Barroso, en Támesis, donde los militares hallaron dos fusiles, proveedores y cerca de 76 cartuchos de distintos calibres.

Todo el material incautado y la persona capturada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el Ejército, ya son más de 200 los integrantes de este grupo armado capturados en Antioquia en lo corrido del año.