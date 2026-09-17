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Ejército destruye más de 130 kilos de explosivos de disidencias de las Farc en Antioquia

En operativos simultáneos en el norte y nordeste de Antioquia, tropas de la Séptima División y la Cuarta Brigada neutralizaron cilindros bomba, granadas adaptadas para drones y material para fabricar artefactos explosivos improvisados, pertenecientes a los frentes 36 y 18 de las disidencias de las Farc.

  • En Ituango, encontraron material explosivos, uniformes y brazaletes alusivos a las disidencias de las Farc. Foto: Ejército Nacional.
    En Ituango, encontraron material explosivos, uniformes y brazaletes alusivos a las disidencias de las Farc. Foto: Ejército Nacional.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Ejército Nacional reportó la destrucción controlada de más de 130 kilogramos de explosivos en tres operativos realizados en el norte y nordeste de Antioquia, en hallazgos atribuidos al Frente 36 y al Frente 18 de las disidencias de las Farc.

El primer caso ocurrió en la vereda Palmichal, en Briceño, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 de la Séptima División, apoyadas por inteligencia militar y la canina antiexplosivos Megan, localizaron y destruyeron un cilindro de 60 libras, dos dispositivos explosivos improvisados y cinco granadas de 81 milímetros adaptadas para drones.

Según el Ejército, este material pertenecía al Frente 36 de las disidencias y tenía como intención ejecutar atentados terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública.

Entérese: ¿Cómo recuperar la seguridad en Antioquia? El reto está en las regiones y su complejo orden público

El segundo hallazgo se dio en zona rural de Ituango, donde tropas del Grupo Gaula Militar Bahía Urra, de la Cuarta Brigada, ubicaron un depósito ilegal presuntamente perteneciente al Frente 18 de las disidencias.

En el lugar se encontraron más de 60 baterías utilizadas como fuentes de energía, 20 jeringas y 15 kilogramos de sustancia explosiva improvisada, además de material de intendencia alusivo a la estructura: 4 chalecos, 5 cintelas, 8 pantalones camuflados, 3 pantalones camaleón, un buzo táctico camaleón, 2 buzos tácticos y 6 brazaletes con emblemas de las disidencias.

“Con este resultado se afecta su capacidad logística y se neutraliza una posible acción terrorista en contra de la población civil y la Fuerza Pública”, señaló el teniente coronel Jerson Fabián Tapias Agudelo, comandante del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá. Todo el material fue destruido de manera controlada por especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (EOD).

El tercer operativo se realizó en la vereda Chagualo, en Anorí, donde soldados de la 14ª Brigada neutralizaron cuatro artefactos explosivos instalados por el Bloque Magdalena Medio del Frente 36. Según el Ejército, los artefactos fueron hallados en un camino transitado a diario por los habitantes del sector, pues comunica a la vereda con su cabecera municipal.

Tras su ubicación, las tropas realizaron la destrucción controlada de los explosivos, evitando posibles afectaciones a la vida e integridad de la población civil y del personal militar.

El Ejército instauró las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, al considerar que este tipo de hechos constituye una infracción directa al derecho internacional humanitario y una vulneración a los derechos humanos.

Una crisis de seguridad que desborda al departamento

Estos hallazgos se dan en medio de un panorama de seguridad que las propias autoridades departamentales califican como crítico. Según el secretario de Seguridad de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, el departamento enfrenta hoy cuatro zonas “sumamente álgidas” que concentran la mayor complejidad de orden público: Norte, Nordeste, Oriente y Suroeste. Precisamente, en el Norte y el Nordeste es en donde se realizaron estos operativos.

De acuerdo con la Gobernación, el Clan del Golfo incrementó su influencia territorial un 74% en los últimos dos años, las disidencias de las Farc crecieron un 75% y el ELN un 6%, expandiéndose en conjunto a 101 de los 125 municipios del departamento.

En el norte de Antioquia, la disputa se centra en el Clan del Golfo intentando arrebatarle al ELN la hegemonía histórica que ha ejercido allí, buscando el control de la minería ilegal, el narcotráfico y los corredores que conectan el occidente con el oriente del país a través de la serranía de San Lucas.

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En el nordeste, el conflicto gira en torno a un corredor estratégico que conecta el noroccidente con el Bajo Cauca y el sur de Bolívar, disputado entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.

En esa subregión, mientras el Clan del Golfo era comandado hasta hace poco por alias Chuzo —capturado esta semana—, las disidencias operan bajo el mando de alias Jhon Fiera. Ambos grupos han protagonizado un incremento en los homicidios en su disputa por el control de la minería ilegal.

Recientemente, el gobernador Andrés Julián Rendón tuvo una reunión con el ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, para presentarle cuatro propuestas en términos de seguridad. Además de la Operación Cazador Antioquia (OCA), dentro de la que lograron la captura del mencionado alias Chuzo, también presentó propuestas relacionadas con militarizar los municipios más críticos, como Briceño.

Continúe leyendo: Operación Cazador y aspersión con drones son algunas de las propuestas de seguridad de Andrés Julián Rendón para el Gobierno nacional

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué tipo de material explosivo fue destruido por el Ejército en Antioquia?
Las tropas neutralizaron un cilindro bomba de 60 libras, dos artefactos improvisados, cinco granadas de 81 milímetros adaptadas para drones, 15 kilogramos de sustancias explosivas, 60 baterías, jeringas y cuatro explosivos sembrados en caminos comunales de Anorí.
¿A qué estructuras armadas pertenecía el arsenal hallado?
El material bélico fue atribuido al Frente 36 (operativo en Briceño y Anorí) y al Frente 18 (en Ituango) de las disidencias de las Farc, además de hallarse prendas de intendencia y brazaletes con distintivos de esa organización criminal.
¿Cuál es la situación actual de orden público en estas subregiones antioqueñas?
Según la Secretaría de Seguridad Departamental, las disidencias de las Farc crecieron un 75% y el Clan del Golfo un 74% en los últimos dos años. Ambos grupos, junto al ELN, se disputan corredores estratégicos hacia el Bajo Cauca, el sur de Bolívar y el occidente del país para el control de la minería ilegal y el narcotráfico.

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