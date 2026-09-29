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Liberan a Durley Montoya, la última sobreviviente del secuestro masivo del Clan del Golfo en Anorí, Antioquia

La joven, dedicada a la minería informal en el corregimiento de Liberia El Charcón, fue la última sobreviviente de un grupo de ocho personas retenidas a finales de agosto.

  • Atrás, panorámica del municipio. Adelante, una imagen de Durley Montoya. Fotos: ARCHIVO EL COLOMBIANO y cortesía.
    Atrás, panorámica del municipio. Adelante, una imagen de Durley Montoya. Fotos: ARCHIVO EL COLOMBIANO y cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Durley Montoya ya está libre. La joven que permaneció casi un mes en cautiverio del Clan del Golfo en el corregimiento de Liberia El Charcón, en el municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño, fue liberada hace pocos días y salió del territorio.

La noticia fue confirmada por fuentes extraoficiales, aunque las autoridades no se han pronunciado de forma oficial sobre su liberación.

Montoya, dedicada a la minería informal en esa zona, fue la última de ocho personas retenidas por el Clan del Golfo a finales de agosto. De ese grupo, cuatro fueron liberados relativamente pronto —entre ellos Jeiber Alonso Restrepo, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento—, tres aparecieron muertos en jurisdicción de Cáceres y ella permaneció en poder del grupo ilegal. La comunidad y la Alcaldía de Anorí realizaron dos marchas para exigir su libertad: una el 10 de septiembre y otra el 25 del mismo mes.

Entérese: Anorí marcha contra la violencia tras amenazas de las disidencias de las Farc

El caso se conoció públicamente a finales de agosto, cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre la retención de personas en la zona y pidió reforzar la presencia de la Fuerza Pública.

En las horas siguientes, el Ejército confirmó la liberación de varios retenidos gracias a un operativo que incluyó sobrevuelos y el ingreso de tropas de la Brigada 14, con apoyo de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 y de la Fuerza Aeroespacial.

Sin embargo, el desenlace fue mucho más grave de lo que se conoció inicialmente. Los cuerpos de tres de los retenidos fueron encontrados en jurisdicción de Cáceres, en el corregimiento de Guarumo, en sitios rurales diferentes, lo que indica que las víctimas habían sido trasladadas desde Anorí hacia el Bajo Cauca antes de ser asesinadas.

Dos fueron identificados: William Jaime Pineda Requena, de 31 años, hallado en la vereda Puerto Santo, y Francisco Luis Mesa Castaño, de 41 años, encontrado en la vereda Piamonte.

Una zona en zozobra permanente

La liberación de Durley Montoya es la única buena noticia en un corregimiento que lleva meses bajo una presión constante de los grupos armados ilegales. El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduermo Martínez, reconoció que la zona ha exigido atención especial, aunque afirmó que en el área urbana de Anorí la situación está “en una relativa calma”.

En el corregimiento de Liberia El Charcón, en cambio, la calma no ha llegado. El conflicto entre el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc por el control del territorio mantiene a la población en vilo.

A esto se suma que el Frente 36 había prohibido el ingreso de vehículos de distribución de cerveza y licores, acusando a los conductores de pasar información al Clan del Golfo. Fuentes de la zona informan que estos productos han seguido llegando, pero transportados en camiones locales.

Lea más: Un contrato de acueducto inconcluso enreda al alcalde Anorí, en Antioquia, y a otros tres exfuncionarios

Ante este panorama, la Gobernación de Antioquia ya solicitó formalmente al Ministerio de Defensa la instalación de un puesto de policía permanente en el corregimiento. Por ahora, solo hay presencia del Ejército.

”Ya esa petición que ha hecho nuestro gobernador al Ministerio de la Defensa está siendo estudiada. Ellos ya están adelantando todas las gestiones necesarias para mirar si llega la policía allí, a ese sitio donde se va a ubicar, mirar si hay un terreno donde, posiblemente, en un futuro se pueda construir una estación de policía de manera permanente”, explicó el secretario Martínez.

El caso de Durley Montoya llegó además en un momento especialmente duro para Anorí. Pocos días antes del secuestro masivo, el municipio había sido sacudido por el asesinato de Deibi Arboleda, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y líder comunitario, cuyo cuerpo fue encontrado el 27 de agosto en una zona rural.

Tras ese crimen, la Gobernación ofreció hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables.

Recientemente, también se conoció el caso de Julián Hincapié, comunicador y defensor de derechos humanos, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 10 de septiembre. Ese día, salió acompañado de un vecino rumbo al sector de Las Lomitas para llevar un mercurio.

Según relató su pareja, Katy Zapata, al culminar el encargo, Julián habría iniciado el trayecto de regreso como parrillero en una motocicleta de alto cilindraje tipo Tornado de colores rojo con blanco, conducida por un hombre alto de tez morena cuya identidad aún no ha sido establecida por los organismos de investigación judicial.

Hasta el momento, no se tiene más noticias o pista de su paradero.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Durley Montoya y por qué estaba secuestrada en Anorí?
Durley Montoya es una joven trabajadora de la minería informal en el corregimiento Liberia El Charcón (Anorí). Fue retenida a finales de agosto por el Clan del Golfo junto con otras siete personas en medio de disputas por el control territorial de la zona.
¿Qué pasó con los demás secuestrados en ese mismo hecho?
De las ocho personas retadas inicialmente, cuatro fueron liberadas en los primeros días —incluido un presidente de Junta de Acción Comunal— y tres fueron trasladados hacia el Bajo Cauca y asesinados en veredas del municipio de Cáceres.

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