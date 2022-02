Pese a dudas de financiación, comité revocatorio pide pronta decisión del CNE

El trino es ambiguo y no da mucho contexto. Pero hay que recordar que el proceso revocatorio está frenado en el Consejo Nacional Electoral, en donde se revisan los estados contables de la campaña revocatoria. Desde esa entidad se da el visto bueno, o no, sobre el proceso de financiación para seguir con el proceso adelante.

Rodríguez fue más allá y preguntó al alcalde si es cierto, como se dice, que tiene cercanía con el Consejo Nacional Electoral, en particular con el magistrado César Abreo, quien es cercano a César Gaviria, el expresidente catalogado como el padrino político de Quintero. “¿Tiene usted línea directa con el magistrado Abreo? ¿Tiene el documento? ¿Quién se lo entregó?”, cuestionó Rodríguez.

EL COLOMBIANO ya había adelantado esta situación en la edición de este 26 de febrero. Resulta que el Fondo Nacional de Financiación, mencionado por Quintero, no tiene la potestad de certificar si la financiación de la revocatoria fue irregular o no. Lo que sí ocurrió es que el fondo le envió al magistrado Abreo un informe con algunas inconsistencias en la financiación del proceso revocatorio, pero no hay una decisión concluyente.

En ese contexto, detalló una posible inconsistencia relacionada con la cuenta bancaria corriente que se abrió en abril del año pasado para centralizar los recursos de la revocatoria. Esta no se movió por dos meses, ya que solo hasta junio se le hizo la primera consignación por $20 millones, pero –pese a no tener movimientos– generó gastos de uso y derivó en un sobregiro de poco más de $80.000 que terminaron cubriéndose con el giro de mitad del 2021.