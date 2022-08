En los últimos 10 días dos mujeres denunciaron que iban a ser raptadas en el parque de Belén, hecho que se sumó a reportes de robos y microtráfico que, según la comunidad, están alborotados.

El primer caso, tal como se lo relató la víctima al Q’hubo, ocurrió hace 10 días. Liceth, empleada de una floristería, se dirigía en medio de un aguacero a tomar el Metruplús cuando fue agarrada violentamente por un hombre que pretendía arrastrarla hacia un vehículo del cual descendió. La mujer quedó en estado de shock sin poder reaccionar.

Un joven que descendió del Metroplús vio la situación y le dijo al agresor que soltara a la mujer a lo que el sujeto respondió que no se metiera y que ella era su esposa. Sin embargo, el joven señaló que no importaba que lo fuera pero que ella no quería irse con él. En ese momento la mujer alcanzó a reaccionar y gritó que no conocía a su atacante, tras lo cual el joven se abalanzó sobre el agresor y este huyó del lugar.