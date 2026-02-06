Doctor en física de la UNAL creó sistema láser que mide la calidad del aire

Luis Andrés Santacruz Almeida es físico, nació en Pasto y se crio y formó en Cali, pero recientemente terminó su doctorado de Ciencias Físicas en la Universidad Nacional sede Medellín. Su trabajo final fue un novedoso sistema portátil para monitorear la calidad de aire en Colombia, que si bien no es el primero de su tipo –dado que en otros países del mundo, como Suecia, ya existía– sí es el primer prototipo en el país, y además, costó un 90% menos de lo que puede valer un sistema de medición convencional como el LiDAR (Light Detection and Ranging, que en español se traduce Detección y medición de distancias por luz y de los cuales sólo hay dos en Colombia).
Esta creación es un inminente paso en firme en medio de las problemáticas actuales que se derivan de la contaminación atmosférica, no sólo por ser un sistema novedoso, práctico y significativamente más económico que otros modelos, sino por la utilidad que podría tener en municipios de segundo nivel en Antioquia y otros departamentos del país que no cuenten con sistemas de medición tan desarrollados como los de las ciudades principales.