Desde la administración indicaron que no solo rechazan el grave hecho, sino que además expresaron su apoyo a la comunidad educativa del municipio. También comentaron que la Institución Educativa, en articulación con la Subdirectiva Sindical y la Secretaría de Educación, vienen adelantando un trabajo conjunto para atender la situación. “Este abordaje se está realizando con estricto cumplimiento a la normatividad vigente, garantizando el respeto y la protección de los derechos de todas las personas involucradas, en el marco de los principios de legalidad, debido proceso y bienestar institucional”, comentaron.



A su vez, las autoridades siderenses hicieron un llamado al respeto, a la tolerancia y a la empatía para la solución de situaciones de convivencia en entornos escolares.



No obstante, la escueta respuesta no ha dejado aclarados detalles del grave suceso, pues hasta ahora –pese a que este diario así lo preguntó– no se ha sabido de acciones judiciales en contra de los agresores y si estos ya fueron detenidos.