Doble homicidio en San Vicente Ferrer: hermanos habrían sido asesinados en disputa por la venta de estupefacientes

La Policía de Antioquia señaló que uno de los dos hermanos tenía antecedentes y había sido capturado en 2018 por el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes.

  • Las autoridades en el Oriente antioqueño se encuentran en alerta por la escalada violenta que ha tenido la subregión que ya suma 143 asesinatos, diez en tan solo una semana. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

30 de octubre de 2025
Las autoridades del Oriente antioqueño están en alerta por la escalada violenta que ha tenido la subregión que ya acumula 143 homicidios este año. El último caso se reportó en San Vicente Ferrer, donde las autoridades confirmaron un doble homicidio ocurrido en la vereda Las Cruces, sector La Cuchilla.

Según de la Policía de Antioquia, las víctimas fueron identificadas como Diego Luis López Rivera, de 27 años, y Alcides Alberto López Rivera, de 29 años, quienes además eran hermanos y habrían sido atacados por sicarios que huyeron de la zona.

Entérese: 7 de cada 10 homicidios en Antioquia están relacionados con el Clan del Golfo, ELN y disidencias

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, aseguró que los dos hombres estaban vinculados con el microtráfico de estupefacientes y que su asesinato estaría relacionado con disputas criminales en la zona.

“Fueron contactados por una organización criminal para que vendieran estupefacientes a nombre de esta. Sabemos que los autores de este hecho corresponden al grupo delincuencial El Mesa. Uno de los dos hermanos tenía antecedentes y fue capturado por el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes en 2018”, señaló el coronel.

Lea también: Se agudiza la crisis en el Oriente: asesinaron a dos hombres en un parqueadero de El Santuario, Antioquia

En un comunicado, la Alcaldía de San Vicente Ferrer rechazó de manera enfática estos actos de violencia e hizo un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades entregando información que permita avanzar en las investigaciones.

Escalada violenta se extiende por El Carmen de Viboral y Marinilla

Este incremento de homicidios no solo se reporta en San Vicente, sino también en el municipio de El Carmen de Viboral, donde fue hallado sin vida y con un disparo en la cabeza, un hombre identificado como Marco Aurelio Osorio Gómez, de 51 años.

De igual manera, en el barrio Emilio Botero, ubicado en el municipio de Marinilla, fue asesinado Mateo Valencia, de 18 años, quien de acuerdo con información entregada por las autoridades, habría sido capturado en dos ocasiones en 2024 y 2025 por el delito de porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos.

A raíz de esto, las autoridades aumentaron los operativos en la zona, pues en tan solo una semana, se reportaron al menos diez muertos en hechos violentos en el Oriente antioqueño, la mayoría por temas de ajustes de cuentas entre estructuras criminales.

