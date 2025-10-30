Doble homicidio en San Vicente Ferrer: hermanos habrían sido asesinados en disputa por la venta de estupefacientes

Las autoridades del Oriente antioqueño están en alerta por la escalada violenta que ha tenido la subregión que ya acumula 143 homicidios este año. El último caso se reportó en San Vicente Ferrer, donde las autoridades confirmaron un doble homicidio ocurrido en la vereda Las Cruces, sector La Cuchilla.

Según de la Policía de Antioquia, las víctimas fueron identificadas como Diego Luis López Rivera, de 27 años, y Alcides Alberto López Rivera, de 29 años, quienes además eran hermanos y habrían sido atacados por sicarios que huyeron de la zona.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, aseguró que los dos hombres estaban vinculados con el microtráfico de estupefacientes y que su asesinato estaría relacionado con disputas criminales en la zona.

“Fueron contactados por una organización criminal para que vendieran estupefacientes a nombre de esta. Sabemos que los autores de este hecho corresponden al grupo delincuencial El Mesa. Uno de los dos hermanos tenía antecedentes y fue capturado por el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes en 2018”, señaló el coronel.

En un comunicado, la Alcaldía de San Vicente Ferrer rechazó de manera enfática estos actos de violencia e hizo un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades entregando información que permita avanzar en las investigaciones.