En Briceño, las disidencias de las Farc citan a candidatos y reina el silencio: crónica de un pueblo acorralado

En los últimos días de junio, Briceño fue noticia también porque los pobladores del corregimiento Las Auras presionaron para que el Ejército abandonara el poblado , ante lo cual el gobernador Aníbal Gaviria aseguró que no era una expresión comunitaria sino de instrumentalización y constreñimiento del Frente 36 para obligar al retiro de las tropas del Batallón de Artillería No. 4, adscrito a la Cuarta Brigada.

Y el jueves 20 de julio, cuando viajamos a Briceño y tratamos de ubicarlo hallamos que, contrario a los que sucede en todos los pueblos, el desfile del Día de la Independencia no lo encabezaba él, la primera autoridad. El alcalde estaba ausente, como —según expresaron fuentes— ha ocurrido en los últimos dos meses, periodo en la gente no lo ha visto.

¿Qué tan cierto es lo que dijo Gaviria? De eso no se habla en Briceño, porque parecen temas prohibidos, al punto que cuando este medio trató de conocer la versión del alcalde Wilmar Moreno su teléfono móvil dio el sonido característico de estar inactivo y en su oficina de comunicaciones contestaron que este no se referiría al tema ni daría entrevistas.

Por lo pronto en ese comité no se ha percibido la necesidad de cerrar mesas de votación rurales, ni nada por el estilo, pero lo cierto es el pueblo sí se siente intranquilo. Por algo, por primera vez en 18 años no se celebraron las Fiestas del Agua, previstas para el fin de semana del 10 y 11 de junio, y hasta suspendieron la visita de Jorge Barón y su Show de las Estrellas. “Nunca se había vivido una situación como la de este año, ni siquiera en los tiempos de guerra”, le dijo a este diario un habitante.

Fuentes de la política local le dijeron a este medio que, tras ese encuentro, casi todos los candidatos llegaron a un acuerdo para no sucumbir ante la prohibición y adoptaron un pacto de no agresión.

Cuatro continuaron haciendo campaña con reuniones y visitas puerta a puerta, sin abandonar los recorridos por las veredas y corregimientos, justo las áreas donde ejercen un dominio más estricto las disidencias. Y es que sería virtualmente imposible alcanzar el triunfo sin el voto rural, toda vez que de los 8.105 habitantes de Briceño, hay 6.990 en edad de votar y de ellos el 65% reside en las veredas y corregimientos.

No obstante cuando se interrogó a una personas relacionada con una campaña si eso significa que pagaron, la respuesta fue: “No puedo decir ni que sí ni que no” y al contrapreguntarle si no teme que se asuma que en el caso propio sí lo hicieron, dijo: “nosotros no les hacemos caso a los comentarios, simplemente quienes nos conocen saben que no tenemos con qué pagar esa plata”.

Solo uno de los aspirantes habría frenado sus intenciones proselitistas pero no resultó posible confirmar si por el temor a los armados o por una presunta inhabilidad por haber contratado con el Municipio.