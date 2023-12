"La familia no es solo el motor, es el apoyo en momentos de dificultad en los que requerimos tenacidad, templanza y fortaleza. Esa que encontramos para combatir con vehemencia aquellos ataques mezquinos y malintencionados que pretenden golpear al ser desprestigiando su imagen y el buen nombre. Porque es la familia quienes más sufren las mentiras, las falacias y todos los que se inventan los que nos quieren hacer daño para no permitir ejercer nuestra vocación de servicio", fueron algunas de las primeras frases de su discurso.



Posteriormente agradeció a sus familiares, allegados y aliados políticos presentes y ausentes. "Son muchos los esfuerzos por los que hemos tenido que pasar. Por eso miro al cielo y agradezco a todas las personas que en su trasegar me ayudaron y hoy están a la guarda de Dios", añadió.



Posteriormente Torres leyó una carta a su hijo por nacer en la que le dijo que quiere hacer la mejor alcaldía en la historia de Itagüí.