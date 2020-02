Atentos: el lunes inician medidas de prevención ambiental en Aburrá

Esa subdirección sigue sin cabeza, pues la anterior subdirectora, María del Pilar Restrepo, salió antes de finalizar el 2019, y aunque a su llegada Palacio redujo los requisitos técnicos para ocupar ese y otros altos cargos , aún no ha nombrado a nadie en el mismo.

Carolina Urrutia, secretaria de Medio Ambiente de Bogotá, dijo que las condiciones meteorológicas de esas zonas, que incluyeron heladas en la madrugada, poco sol y mucha lluvia en los últimos días, hicieron que se concentrara el material particulado. Y aunque mencionó dos incendios —uno en la Orinoquía y otro en el Sumapaz—, no dijo que fueran los causantes de la emergencia, pero sí que podrían haber agravado la situación.

¿Qué dice la norma?

El Acuerdo Metropolitano No, 04 de 2018, que modificó el Acuerdo No. 15 del 28 de noviembre de 2016 con el que se adopta el Poeca, establece que se podrán declarar los episodios críticos por constatación (que las estaciones cambien a rojo y naranja durante cierto tiempo) o por pronóstico (que el Siata determine que las condiciones climáticas no favorecerán la dispersión de contaminantes).

En ocasiones pasadas, el Área Metropolitana ha manifestado que para declarar el estado de prevención se toma como medida que la mitad de las 20 estaciones poblacionales estén en color naranja por más de 24 horas.

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se debería garantizar a la población vivir o transitar en sitios con una contaminación igual o inferior a los 15 microgramos.

Escala de medición en las estaciones del Siata

Bueno (verde): 0 a 12 microgramos por metro cúbico.

Moderado (amarillo): 13 a 37 microgramos por metro cúbico.

Dañina a grupos sensibles (naranja): 38 a 55 microgramos por metro cúbico.

Dañino (rojo): de 56 a 150 microgramos por metro cúbico en adelante.

Extremadamente dañino: de 151 microgramos por metro cúbico de aire en adelante.