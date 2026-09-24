Madre del bebé muerto a golpes en Bello dijo en el hospital que se le había caído

La mamá del menor, una venezolana de 18 años, llegó al Hospital Pablo Tobón, de Medellín, y, pese a la versión que la mujer le entregó a los médicos, ellos hicieron sus evaluaciones y encontraron que las lesiones distaban mucho de una caída accidental.

Ante la muerte de un bebé de siete meses por una violenta golpiza en el barrio de invasión Nueva Jerusalén, de Bello, desde la Alcaldía de Bello aseguraron que su madre lo había llevado al hospital bajo el argumento de que se le había caído dentro de su vivienda.

“El equipo médico del centro hospitalario puso en conocimiento de las autoridades competentes la situación, ya que el menor presentaba múltiples lesiones, entre ellas, asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico, algo que era inconsistente con el relato de su madre”, dijo la Alcaldía de Bello.

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Ante este hecho, funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social de Bello, de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) activaron los respectivos protocolos antes de que se presentara el fallecimiento, por lo que incluso ya se tenía previsto trasladarlo a un hogar sustituto cuando se recuperara.

La muerte del menor, identificado como Emanuel Hernández Epinayuu, de siete meses, ocurrió a las 4:58 de la tarde del pasado martes en este centro asistencial de Medellín, luego de que estuviera en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de este centro asistencial, con lesiones en la cabeza, brazo y el tronco.

Su madre lo llevó en la tarde del pasado lunes gravemente golpeado a las urgencias y de inmediato fue revisado y valorado en detalle para esclarecer lo ocurrido. Luego de una serie de evaluaciones minuciosas, los médicos reportaron el hecho a la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana a la 1:30 de la tarde del martes, entregando las evidencias del maltrato del menor.

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“Desde la Alcaldía de Bello hacemos un llamado a las autoridades competentes (Policía, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familia), para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de este menor”, indicaron desde esta administración municipal.