Deslizamiento en zona residencial de Sabaneta: alcaldía y constructora aclaran qué pasó con edificio en obra

“Han sido noches traumáticas, no sabemos si vamos a amanecer debajo de la tierra. Ya por prevención, tenemos unas cosas separadas por si nos toca salir a media noche. Es más, ya nos toca dormir con buena pijama porque uno ya no sabe que pueda pasar con este invierno. Porque si con este aguacero pasó esto, con otro más fuerte tal vez haya más daños”.
Este es el relato de Iván Salazar, uno de los residentes de la unidad residencial Aires del Campo, que con cerca de 700 apartamentos, fue el conjunto habitacional más afectado por la emergencia que en la madrugada de este lunes sorprendió a los sabaneteños.
Y es que cerca de las 3:00 a.m. se presentó un movimiento en masa en el sector San José, justamente en una de las laderas donde se desarrollan las obras del edificio Trrazo. A raíz de la caída de tierra, el deslizamiento bloqueó la vía que conecta con las unidades Aires del Campo y Aires del Bosque, hecho que le causó susto a los residentes.
Según la Alcaldía de Sabaneta, de inmediato se activó el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo. Las primeras unidades en llegar fueron los voluntarios del Cuerpo de Bomberos y una cuadrilla de EPM para verificar la situación, toda vez que la fuerza de la tierra arrancó varios postes de la zona.
