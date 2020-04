Denuncian presuntos sobrecostos en tapabocas adquiridos en Marinilla

El concejal de Marinilla, José Manuel González, denunció que tapabocas, gel antibacterial, y gafas y trajes de bioseguridad adquiridos por el municipio del Oriente antioqueño habrían tenido presuntos sobrecostos.

El funcionario dijo que, por ejemplo, los tapabocas en paquete por 50 unidades, fueron facturados a 120.000 pesos y en el mercado “se encuentran a 55.000 pesos”.

También aseguró que se adquirieron “gafas de bioseguridad facturadas a 25.000 pesos la unidad, que se encuentran desde 7.900”.

Pero la denuncia no paró allí, pues según González, “se realizó una contratación sin la documentación exigida por la ley, porque no se presentó un informe técnico de por qué se escoge a una empresa y no a otra”.

Ante esto, la Alcaldía de Marinilla indicó que “toda la contratación para atender la emergencia Covid-19 se ha realizado cumpliendo todos los requisitos legales y bajo los principios de transparencia”.

Entre otras precisiones, el ayuntamiento del municipio aseguró que, respecto al precio de los tapabocas, “el valor unitario tiene un costo de dos mil cuatrocientos pesos, pero es necesario aclarar que este, tiene unas deducciones legales del 12.95 %, por diferentes impuestos que tiene la Alcaldía. Es decir, que el Municipio compró los tapabocas por dos mil ochenta y nueve pesos (2.089 pesos), precio razonable, respecto a la oferta y demanda para el momento”.

Y añadió que el precio final de las gafas de bioseguridad tiene que ver con especificaciones técnicas especiales requeridas para la atención de posibles casos de coronavirus en el municipio.

“La Alcaldía de Marinilla invitó al concejal a realizar control político de manera responsable e informado”, aseguró en un comunicado.