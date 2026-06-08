Copacabana le dará casa a 25 familias damnificadas de la vereda Ancón 2

La Alcaldía de Copacabana, en conjunto con la Gobernación de Antioquia, anunció “Azul Campestre”, el nuevo proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) con 4 torres, 56 apartamentos y que se ejecutará gracias al modelo LUAS (Lote + Urbanismo + Ahorro + Subsidio), en el que el municipio aporta el lote y el departamento asume las obras de urbanismo. Lo más especial de todo es que, de las 56 unidades habitacionales que se construirán, 25 serán destinadas de manera particular y gratuita para las familias damnificadas por la emergencia en la vereda Ancón 2 entre 2018 y 2019, cuando cientos de personas tuvieron que evacuar sus casas casi que colapsadas producto de un movimiento en masa, el cual terminó siendo progresivo y obligó a declarar una calamidad pública. En contexto: Sin recursos para mitigar fallas en vereda de Copacabana que se cae a pedazos Después de tanto tiempo y evasivas por parte de administraciones anteriores, 25 familias por fin podrán disfrutar de una vivienda propia a partir del último trimestre del próximo año, que es cuando el proyecto estaría listo para ser habitado. Sin embargo, no todos soportaron la larga espera. Muchos de los que tuvieron que salir de su hogar en aquel entonces ya no están para disfrutar del reciente anuncio, pero quienes quedaron aún los recuerdan con cariño.

Reunión del alcalde de Copacabana (de pie) con los beneficiarios de la comunidad. FOTO ALCALDÍA DE COPACABANA

Hechos que aún duelen

A finales de 1990, Leonardo Fabio Agudelo Herrera llegó a la vereda Ancón 2 a vivir con sus padres y hermanos. Fueron 20 años en los que todo transcurrió normal, “bajo la cotidianidad”, como dice él. Pero en 2019 el panorama cambió por completo. Fue en ese año, en abril para ser exactos, cuando un fenómeno de movimiento en masa se registró en inmediaciones de la vereda, poniendo en vilo en aquel entonces a casi 300 personas que ocupaban cerca de 70 viviendas, además de las aproximadas 20 empresas que funcionaban en el sector. Desde ese momento todo empezó a tornarse gris, y de a poco en las paredes de muchas de las casas de esa vereda se empezaron a evidenciar unas pequeñas grietas, que después se convirtieron en hendiduras y finalmente en grandes fracturas. Lea también: La historia de la vereda que está desapareciendo en Copacabana Durante el resto de ese año, la Alcaldía de Copacabana encabezada por su entonces alcalde Óscar Restrepo, se dedicó a realizar estudios de riesgo en la zona, y tras múltiples evaluaciones se empezaron a sugerir algunas evacuaciones de manera preventiva ante el riesgo inminente de colapso de algunos inmuebles. Muchos acataron la recomendación y se fueron; otros, por el contrario y al no tener a dónde ir, tuvieron que aguardar unos meses más para pensar qué hacer; y en el caso de los Agudelo Herrera, en junio de 2020, se vieron en la obligación de abandonar su propia casa tras más de dos décadas viviendo en ella.

“Ahí fue donde empezaron todas nuestras preocupaciones. Ahora lo más difícil era pagar arriendo. Mis hermanos en esa época apenas estaban en el colegio y los únicos que trabajábamos éramos mi papá y yo, entonces fue muy duro. Incluso, me faltaban dos años para terminar de saldar el préstamo que hice en la empresa para pagar la casa de Ancón”, dijo Leonardo.

Como todos los habitantes de Ancón 2, básicamente tuvieron que empezar una nueva vida y encontrar la forma de seguir adelante. No había día que el padre de Leonardo, José Nolberto Agudelo, no le preguntara a su hijo por la “casita”: si habían dicho algo o si todo seguía igual. Así fue hasta junio del año pasado, cuando don José falleció a los 65 años esperando noticias que nunca llegaron y una nueva vivienda de la que no pudo disfrutar. A pesar del golpe, su familia siguió adelante, aún con la esperanza de que la vida les iba a volver a sonreír en algún momento. Y para su fortuna así sucedió en este 2026.

La paciencia: su más grande don

Así como los Agudelo Herrera, muchas otras familias pasaron por un sinfín de situaciones durante estos últimos 7 años, pero todas tenían algo en común: la ilusión de una nueva casa. Es el caso de Juan David Mejía Sánchez y de Carlos Enrique Meneses Sosa, quienes también tenían su propiedad en Ancón 2, y ahora, quizá con la mejor noticia que les han dado en años, reconocen que este puede ser el primero de muchos pasos. “Ahora con esa nueva casita, lo único que yo quiero es que mis papás tengan dónde vivir tranquilos los años que les quedan. Sin preocupaciones por arriendo o cosas así”, manifestó Mejía Sánchez.