Copacabana le dará casa a 25 familias damnificadas de la vereda Ancón 2

La Alcaldía de Copacabana, en conjunto con la Gobernación de Antioquia, anunció “Azul Campestre”, el nuevo proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) con 4 torres, 56 apartamentos y que se ejecutará gracias al modelo LUAS (Lote + Urbanismo + Ahorro + Subsidio), en el que el municipio aporta el lote y el departamento asume las obras de urbanismo.
Lo más especial de todo es que, de las 56 unidades habitacionales que se construirán, 25 serán destinadas de manera particular y gratuita para las familias damnificadas por la emergencia en la vereda Ancón 2 entre 2018 y 2019, cuando cientos de personas tuvieron que evacuar sus casas casi que colapsadas producto de un movimiento en masa, el cual terminó siendo progresivo y obligó a declarar una calamidad pública.
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Después de tanto tiempo y evasivas por parte de administraciones anteriores, 25 familias por fin podrán disfrutar de una vivienda propia a partir del último trimestre del próximo año, que es cuando el proyecto estaría listo para ser habitado.
Sin embargo, no todos soportaron la larga espera. Muchos de los que tuvieron que salir de su hogar en aquel entonces ya no están para disfrutar del reciente anuncio, pero quienes quedaron aún los recuerdan con cariño.