Si bien es cierto que las acciones armadas han disminuido con el paso de los días, y que no se han presentado recientes quemas de vehículos, los bandidos han demostrado un control territorial imposible de negar. De eso da cuenta un habitante de Cáceres, que contó por Whatsapp cómo les envían panfletos amenazantes firmados con las siglas Agc —Autodefensas Gaitainistas de Colombia—, la fachada política con la que “Otoniel” quiso investir al Clan del Golfo. “Negocio que abra, negocio al que le toman foto y que amenazan. Desafortunadamente ya nos acostumbramos a vivir a merced de estos bandidos”.

Durante el paro armado se ha irrespetado incluso a las ambulancias y las misiones humanitarias. Por eso, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, exigió ayer respeto por la misión médica. Solo en Córdoba hay 162 pacientes con diálisis en casa que no han podido recibir tratamiento. “Los grupos armados no pueden jugar con la vida de los pacientes, la situación es crítica porque los tratamientos como la diálisis deben hacerse a diario”.

La jornada de ayer no fue muy diferente a la de los días anteriores. En el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño amanecieron los comercios cerrados de nuevo; en Tadó, Riosucio y varios municipios de Chocó se mantuvo el grave confinamiento de la población, que no puede salir por temor a los ilegales. Iguales imágenes se vivieron en pueblos de Bolívar y Magdalena.

Un triste Día de la Madre pasaron los habitantes de más de 119 municipios del norte de Colombia. Si los dos años anteriores no pudieron celebrar por la pandemia, ayer fueron el temor, las ráfagas de bala y los panfletos amenazantes los que aguaron la fiesta. En los cuatro días del llamado “paro armado” que decretó el grupo narcotraficante Clan del Golfo en retaliación por la extradición de su máximo cabecilla, “Otoniel”, se vivió con zozobra, en medio de vías bloqueadas y vehículos calcinados —104 solo en Antioquia en los cuatro días—.

En Apartadó, epicentro de Urabá, un habitante narró que “todo el territorio veredal es de ellos”. Basta con transitar esas zonas para encontrar, temblorosas y amenazantes, las siglas Agc escritas con aerosol. No menos diciente, volviendo al Bajo Cauca, fue la revelación de que ayer no había cómo movilizar cadáveres en esa región. Así lo denunció la Asociación de Personerías del Bajo Cauca. “Se aborda situaciones como la imposibilidad de transportar cadáveres, víveres , personas que requieren atenciones médicas en diferentes localidades”, reza un comunicado expedido por la asociación.

Contó que se comunicó con Policía y Ejército, pero no fue escuchado. “Las palabras del presidente, diciendo que son reductos del Clan del Golfo, son ignorantes y arrogantes. Acá llegan tipos en motos, armados, y hacen encerrar a la gente. Estamos desabastecidos de gas, a merced de 1.000 bandidos que reinan en el Occidente. Duque tiene que entender que esto no son los jardines imperiales, aquí está el vivir de los colombianos y nos tienen arrinconados los bandidos. Uno no puede minimizar eso”.

La fuerza del Clan

Los carros incinerados, las fachadas pintadas y la población acorralada, todo contado anteriormente, es muestra de que el Clan del Golfo tiene gran poder, en especial en el noroccidente del país.

Según informes de inteligencia conocidos por EL COLOMBIANO, este cartel tiene 3.804 integrantes; unos 1.600 son de base y el resto son aliados y socios, muchos contratados como “franquicias” para hacer operaciones ilegales.

El Clan del Golfo está dividido en un estado mayor, conformado por Siopas, el encargado del ala militar, y Chiquito Malo, en cabeza del narcotráfico y las finanzas. Debajo del estado mayor hay cuatro bloques y de ellos se desprenden 23 frentes con influencia en 20 departamentos y células en Panamá, Venezuela y España.

Este es el sexto paro armado a nivel nacional que ejecuta la organización. Han corrido rumores de que las acciones obedecen a una droga estancada que se necesitaba sacar del país, pero esa hipótesis no fue estimada por los conocedores porque no hay elementos que prueben que haya problemas con las rutas. También han aparecido versiones de supuestas divisiones internas, pero estas se caen por su peso, pues los cuatro bloques han actuado de manera coordinada para sembrar el terror en el paro.