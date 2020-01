Cruz Roja necesita más de 200 donantes en Antioquia

· Llevar cédula de ciudadanía, libreta militar o carné institucional con foto.

· Tener entre 18 y 65 años.

· Pesar más de 50 kilos y sentirse bien de salud.

· No haber iniciado un cuadro gripal o infeccioso en las últimas dos semanas.

·No tener más de 4 horas de ayuno.

· No haber realizado tatuajes, perforaciones o piercing en los últimos meses.

· No estar en embarazo ni haber tenido parto o aborto en el último año.