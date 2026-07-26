Un millón de turistas y Antioquia solo tuvo 15 de 699 proyectos de Fontur

Antioquia y Medellín se han consolidado como referentes del turismo y los negocios en Colombia, alcanzando hitos como la superación del millón de visitantes extranjeros no residentes al cierre de 2025. Sin embargo, detrás de este liderazgo regional se esconde una realidad de desamparo del Gobierno Nacional. Como ha sucedido en infraestructura y seguridad, las autoridades antioqueñas advierten heridas profundas en la industria turística como consecuencia de la falta de atención por parte del gobierno central y esperan que en el gobierno entrante plantee acciones contundentes para recuperar le tiempo perdido. La evidencia más crítica de esta desconexión radica en la gestión de Fontur. Mientras que en los últimos cuatro años el fondo financió proyectos en 699 municipios del país, en Antioquia la cifra se redujo a tan solo 15 localidades.

El sinsabor de la administración seccional también está en que la inversión nacional en el departamento se ha limitado mayoritariamente al apoyo de festividades y eventos, con montos que oscilan apenas entre los 100 y 200 millones de pesos. Esta situación le resulta paradójica, ya que las empresas turísticas antioqueñas realizan un aporte constante a través de la contribución parafiscal destinada, precisamente, al fortalecimiento del sector a nivel nacional Pero, el desamparo no es solo económico sino también administrativo, , dicen desde La Alpujarra. La alta rotación en el nivel central —con cuatro viceministros de Turismo en un solo cuatrienio— ha fracturado la continuidad de las estrategias y dificultado la consolidación de espacios de articulación con las regiones Entérese: El dólar barato está frenando la llegada de turistas extranjeros a Colombia, revela Anato Incluso, destinos estratégicos y ya consolidados como Jericó, reconocido como Pueblo Patrimonio de Colombia y Pueblo Mágico de Antioquia, han enfrentado serias dificultades para acceder a recursos nacionales destinados a mejorar su oferta turística El director de Turismo de Antioquia, Óscar Sánchez, indicó que la situación contrasta con el aporte que realizan las empresas turísticas del departamento a través de la contribución parafiscal destinada al fortalecimiento del sector. “Más que una percepción, hay elementos objetivos que evidencian que Antioquia no recibió una atención acorde con su peso dentro de la industria turística nacional. Consideramos que el departamento debe tener una participación más activa en la definición de prioridades nacionales y una asignación más equitativa de los recursos destinados al turismo”, afirmó Sánchez.

Enderezar el rumbo

Ante el desamparo de la Nación al turismo en la región, la Gobernación espera que Fontur evolucione hacia un modelo más ágil y cercano, dado que el turismo no cuenta con recursos directos del Sistema General de Participaciones y depende críticamente de la cofinanciación nacional. Y es que el reclamo de mayor equidad en la asignación de recursos se sustenta en datos contundentes. Según el Sistema de Información Turística de Antioquia (SITA), la actividad turística aporta el 2,76 % del PIB departamental, lo que equivale a $6,997 billones. Además, el sector dinamiza, al menos, 10 renglones de la economía, desde el transporte y el alojamiento hasta el comercio y entretenimiento. Las cifras, dan cuenta de que, para finales de 2025, Antioquia registraba 23.106 prestadores y empresarios con Registro Nacional de Turismo (RNT) activos, una fuerza laboral y empresarial que pide una participación más activa en la definición de prioridades. Aunque el panorama de inversión ha sido desalentador, el reciente anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, del traslado de la sede de ProColombia a Medellín se percibe como un reconocimiento estratégico al liderazgo regional, el director de Turismo advierte que este movimiento debe ser solo el inicio. Le puede interesar: Medellín fue el motor de Airbnb en Antioquia: generó $435.000 millones para anfitriones en 2025 “Se trata de una decisión estratégica que acerca la institucionalidad nacional a los territorios y fortalece la capacidad de promoción internacional de Colombia desde una región que ha demostrado liderazgo, resiliencia y posicionamiento global”, dijo Sánchez. No obstante este panorama optimista, el dirigente consideró que este esfuerzo debe complementarse con una mayor presencia de Fontur y del Viceministerio de Turismo en Antioquia, para que la promoción internacional esté acompañada de más inversión, competitividad y fortalecimiento de los destinos turísticos del departamento. “Fontur debe ser más ágil, cercano a los territorios y orientado a resultados. Hoy los municipios y departamentos dependen de este instrumento para cofinanciar proyectos de infraestructura, promoción y competitividad turística, debido a que el turismo no cuenta con recursos directos del Sistema General de Participaciones”, señaló.

Poca participación en Medellín

La desatención de las autoridades de turismo nacionales salientes a Antioquia no fue muy diferente para Medellín. Así lo reveló la secretaria de Desarrollo Económico María Fernanda Galeano. “La participación de las entidades del Gobierno nacional en las actividades que desarrollamos desde la Secretaría ha sido mínima o nula. Entidades estratégicas con las que históricamente hemos trabajado —como el Ministerio de Comercio, ProColombia, el MinTIC y el Ministerio del Trabajo— han tenido una presencia muy limitada en nuestros proyectos. En el caso de ProColombia, por ejemplo, la ejecución conjunta disminuyó notablemente”, aseveró. Galeano, expresó su expectativa frente al cambio de gobierno y la posibilidad de retomar la articulación institucional y darle un impulso renovado a la agenda regional. “Necesitamos estrategias e iniciativas conjuntas que fortalezcan el desarrollo empresarial, el emprendimiento, la innovación y el comercio exterior, generando así una mayor competitividad e impacto tanto nuestro territorio como en el país”, enfatizó. En esa misma dirección, Sánchez concluyó que el primer reto del nuevo gobierno en será revisar conjuntamente los proyectos presentados por los municipios al Fontur, y que aún no han avanzado a etapas de evaluación técnica o financiación, especialmente aquellos que ya cuentan con desarrollos importantes en estructuración. Paralelamente. Preguntas frecuentes