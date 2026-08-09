Contraloría detectó posible ‘hueco’ de $15.983 millones en EDU paisas

Cuando uno recorre los rincones de Antioquia encuentra una situación muy peculiar: hogares con carencias pero en los que no puede faltar el televisor de 70 pulgadas o el equipo de sonido último modelo. Eso es lo que halló la Contraloría General de Antioquia y que encendió las alarmas de la entidad tras culminar una Actuación Especial de Fiscalización AEF sobre 31 Empresas de Desarrollo Urbano (EDU) y Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría.
El organismo concluyó que buena parte de estas entidades presenta graves problemas de sostenibilidad financiera, deficiencias en su creación y serias irregularidades en el manejo de recursos públicos, situación que derivó en un presunto detrimento patrimonial por $15.983 millones.
En el papel, las EDU y las EICE sirven como “ejecutoras” para materializar las obras de los planes de desarrollo, gestionar temas de infraestructura, servicios públicos y renovación urbana; agilizando procesos de contratación que serían más lentos si se hacen desde la administración central.
Para sostenerse financieramente, en teoría deben generar ingresos propios mediante la venta de servicios técnicos, plusvalía de proyectos inmobiliarios, transferencias presupuestales directas o inversión del municipio “socio”, y el cobro de comisiones por gerencia de proyectos públicos sea en el municipio o en otros.