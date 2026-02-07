Conductor de plataformas fue asesinado en San Jerónimo, Antioquia: delincuentes también le robaron el carro

Roger Enrique Díaz Jiménez, de 42 años, conductor de plataformas digitales, fue encontrado sin vida en la tarde del viernes, 6 de febrero, en zona rural del municipio de San Jerónimo, occidente antioqueño. El hecho ocurrió en la vereda Pie de Cuesta, ubicada a unos cinco minutos del casco urbano.
Según el reporte oficial, hacia las 6:30 p. m. las autoridades fueron alertadas por la presencia de un cuerpo sin vida en el sector. Al llegar al lugar, la patrulla confirmó el homicidio de un hombre, inicialmente sin identificar, quien presentaba múltiples heridas causadas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo.
Le puede interesar: Conductores de aplicación de Medellín dicen que trabajan bajo su propio riesgo y a merced de criminales; van 13 homicidios desde noviembre