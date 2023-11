Fue un estudio final en 2019 el que determinó que la edificación tenía que ser derribada. El informe adelantado por la universidad Eafit, la Nacional y la propia Alcaldía concluyó que la estructura tenía “fisuras, grietas, irregularidades, discontinuidades, espesores y anchos, variables no solo en los elementos principales como columnas y vigas, sino en los elementos secundarios estructurales y no estructurales que evidencian una posibilidad no predecible de un proceso de colapso progresivo y que no garantiza la integridad estructural, debido a que la estructura podría colapsar por cualquiera de dichos elementos, que incluso no tendrían la posibilidad de transmitir las cargas a los elementos principales”.

Semejantes fallas estructurales fue posible solo por la cadena de omisiones por parte de la Alcaldía de Rionegro que ni siquiera ordenó una medida preventiva o una inspección a pesar de ser evidente las fallas.

El estudio entregado en 2017 determinó, entre otras graves conclusiones, que el piso no era plano, y que más de la mitad de la estructura estaba inclinada. Además, algunas vigas no eran uniformes y otras estaban interrumpidas para el paso de cables eléctricos. El edificio era una aberración.

“Algunas de ellas se estrangulaban tanto que no tenían nada de concreto, y algunos de los cementos tenían incluso tapas y colillas de cigarrillo”, explicó Josef Farbiarz, director del Centro de Investigaciones Sísmicas de la Universidad Nacional .

Las fallas reportadas por los investigadores fueron tan graves que encontraron que la edificación solo tenía 15 de los 30 pilares que necesitaba para sostener su propio peso, y, además, carecía de los requisitos de sismorresistencia ordenados a nivel nacional. Además, mientras estuvo en pie, puso en riesgo no solo la vida de las personas que lo habitaron sino de casi 200 niños vecinos de un jardín infantil. La investigación concluyó que fue casi un milagro que el edificio no se viniera abajo.

La Fiscalía General de la Nación tiene procesos penales abiertos en contra de funcionarios y personas de la firma que causaron este desastre.