Condenaron en Antioquia a un hombre que abusó sexualmente de una de sus hermanas y tras ser liberado abusó de la otra

Este es otro lamentable caso en el que quedó retratada la negligencia de la justicia en Colombia. Las autoridades capturaron en el municipio de Itagüí a un hombre de 24 años de edad por abusar sexualmente de una de sus hermanas en el municipio de Cocorná.

Resulta que el hombre había permanecido un año en prisión por abuso sexual de otra de sus hermanas, una menor de catorce años. Sin embargo, la justicia nunca operó en este caso y el sujeto recobró la libertad por vencimiento de términos.

Lo que hizo a continuación fue volver a la misma casa donde había cometido los abusos. Su retorno causó temor hasta entre los vecinos que sabían sobre los vejámenes que este violador había cometido en su propia casa y conocían de su peligrosidad. En su tiempo en libertad, el hombre volvió a cometer abuso sexual, esta vez contra otra de sus hermanas. Pero esta vez tras el denuncio y el material probatorio que recopiló la Fiscalía 27 seccional de Género, el sujeto no solo fue capturado sino presentado ante la justicia, que esta vez sí actuó de manera diligente y lo condenó a 18 años de cárcel.