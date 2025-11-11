Implicados en una masacre de cinco personas en finca de Andes en 2021 pagarán más de 56 años de cárcel

Serán 56 años y nueve meses los que estarán tras las rejas Juan Pablo Tobón Álvarez, alias Reblujo, y Juan Manuel Lora Quiroz, alias Lora, por su participación en la masacre de cinco personas dentro de una finca del corregimiento Taparó, municipio de Andes, el 16 de febrero de 2021, de acuerdo con la sentencia emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Antioquia.
Ambos procesados son miembros de la estructura La Oficina de Andes, que es una facción de la banda La Terraza, de Medellín, y llegaron a la hacienda La Arboleda, en la vereda La Vela, en horas de la noche de ese martes, cuando al menos una veintena de caficultores se encontraban dentro del albergue de esta propiedad.