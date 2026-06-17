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17 años de cárcel para el responsable del homicidio de funcionario público de Rionegro, Antioquia

El asesinato se produjo en medio de un hecho de intolerancia en San Antonio de Prado en agosto del año pasado. La víctima tenía 37 años de edad.

  • En la imagen principal, el hoy condenado. En la miniatura, Jaime Esteban Rendón Rincón, el funcionario público asesinado en el Oriente antioqueño. FOTOS CORTESÍA.
    En la imagen principal, el hoy condenado. En la miniatura, Jaime Esteban Rendón Rincón, el funcionario público asesinado en el Oriente antioqueño. FOTOS CORTESÍA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Tras casi un año de un crimen que enlutó a todo el municipio de Rionegro, en el Oriente antioqueño, la justicia obró y sentenció a 17 años y 4 meses de prisión a Jesús Darío Aguirre Bustamante, señalado responsable por el homicidio de Jaime Esteban Rendón Rincón, quien era funcionario público de esa localidad.

El asesinato ocurrió en medio de un hecho de intolerancia el 29 de agosto del año pasado en el barrio San Bartolo de San Antonio de Pereira. Según data la investigación, la víctima estaba paseando varios perros por el lugar, cuando uno de ellos ingresó al antejardín de la propiedad del hoy condenado. El hecho produjo una discusión entre ambos, y en medio del furor, Aguirre Bustamante desenfundó un arma y le disparó al joven de 37 años de edad.

Si bien el responsable ya había recibido una primera condena por el delito de porte ilegal de armas, ahora se decidió emitir una sentencia por 208 meses de prisión por el asesinato de Rendón Rincón.

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“Esta sentencia honra su vida y reafirma un principio que no admite excepciones: nada justifica quitarle la vida a otro ser humano. A la familia Rendón Rincón nuestro abrazo y nuestro compromiso, y a Esteban en el cielo le decimos que su memoria seguirá viva en cada rincón de la Rionegro que tanto amó”, dijo el penalista Ricardo Giraldo, abogado de la víctima.

A su vez, precisó que, si bien esta sentencia es un bálsamo para toda una comunidad que exigía justicia, la defensa apelará la condena, pues consideran que se queda corta teniendo en cuenta lo sucedido.

El penalista también aclaró que fueron seis disparos los que Aguirre Bustamante le propinó a la víctima, lo que se traduce en una sevicia por parte del agresor.

Jaime Esteban Rendón Rincón era una figura reconocida y querida en la comunidad. Además de su trabajo como funcionario de la Alcaldía de Rionegro, donde prestaba servicio al municipio, dedicaba su tiempo libre a pasear perros y era un reconocido activista por los derechos de los animales. Era padre de dos hijos y había cursado estudios de Comercio Exterior.

Síntesis de lo ocurrido tras el crimen

Después de los hechos, Jesús Darío Aguirre Bustamante se entregó a las autoridades y puso a disposición su arma de fuego. No obstante, fue dejado en libertad horas más tarde, lo que causó una gran polémica y rechazo. Al parecer, lo habrían dejado libre porque no fue capturado en flagrancia. Además se argumentaron anomalías en el proceso.

Esta decisión judicial provocó la enérgica reacción de las autoridades departamentales y municipales. Incluso, en su momento, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó públicamente a la Fiscalía la orden de captura contra el homicida, quien, según él, había reconocido el delito y se había entregado.

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El 11 de septiembre de 2025 un juez de control de garantías revocó la libertad inicial y ordenó la reclusión de Aguirre Bustamante en un centro penitenciario. Fue imputado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos y su defensa argumentó que actuó en legítima defensa. La Fiscalía y la representación de la víctima expusieron que las pruebas contradecían dicha versión. El juez consideró a Aguirre un “peligro para la sociedad”.

Antes de su condena, se habló de que Aguirre Bustamante podría enfrentar una sentencia entre los 25 y 45 años de prisión. Ahora que se conoció el tiempo que estará tras las rejas, la defensa de la víctima intervendrá para solicitar una pena mayor.

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