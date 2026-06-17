17 años de cárcel para el responsable del homicidio de funcionario público de Rionegro, Antioquia

Tras casi un año de un crimen que enlutó a todo el municipio de Rionegro, en el Oriente antioqueño, la justicia obró y sentenció a 17 años y 4 meses de prisión a Jesús Darío Aguirre Bustamante, señalado responsable por el homicidio de Jaime Esteban Rendón Rincón, quien era funcionario público de esa localidad.

El asesinato ocurrió en medio de un hecho de intolerancia el 29 de agosto del año pasado en el barrio San Bartolo de San Antonio de Pereira. Según data la investigación, la víctima estaba paseando varios perros por el lugar, cuando uno de ellos ingresó al antejardín de la propiedad del hoy condenado. El hecho produjo una discusión entre ambos, y en medio del furor, Aguirre Bustamante desenfundó un arma y le disparó al joven de 37 años de edad.

Si bien el responsable ya había recibido una primera condena por el delito de porte ilegal de armas, ahora se decidió emitir una sentencia por 208 meses de prisión por el asesinato de Rendón Rincón.

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“Esta sentencia honra su vida y reafirma un principio que no admite excepciones: nada justifica quitarle la vida a otro ser humano. A la familia Rendón Rincón nuestro abrazo y nuestro compromiso, y a Esteban en el cielo le decimos que su memoria seguirá viva en cada rincón de la Rionegro que tanto amó”, dijo el penalista Ricardo Giraldo, abogado de la víctima.

A su vez, precisó que, si bien esta sentencia es un bálsamo para toda una comunidad que exigía justicia, la defensa apelará la condena, pues consideran que se queda corta teniendo en cuenta lo sucedido.

El penalista también aclaró que fueron seis disparos los que Aguirre Bustamante le propinó a la víctima, lo que se traduce en una sevicia por parte del agresor.