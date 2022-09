La cuarta no fue la vencida para el proyecto de EPM de vender sus acciones en UNE , luego de que el Concejo de Medellín volviera a hundir el proyecto este jueves.

¿Qué dijo el concejal Sebastián López Valencia sobre la venta de UNE?

“Estaban preparando una trampa”, aseveró exaltado el concejal, sosteniendo que de acuerdo con fuentes internas de EPM tendría información de que los recursos de la venta serían destinados para un aporte extraordinario de 1 billón de pesos para el Plan Municipal de Desarrollo.

“La Junta Directiva de EPM, que ha estado completamente arrodillada a este alcalde, que ha traicionado a EPM y a la ciudad, estaban preparando un entrampamiento para hacer un aporte extraordinario de 1 billón de pesos al plan de desarrollo de Medellín, para que Daniel Quintero hiciera todo lo que quisiera con esa plata durante el próximo año”, dijo.

“En pocas palabras, con eso iban a financiar la campaña a la alcaldía de Medellín. Personalmente no me voy prestar para este engaño a la ciudad. No nos vamos a prestar para este engaño a Medellín y por eso el Centro Democrático anuncia el voto negativo para este proyecto de acuerdo”, agregó el corporado.

Aunque López no precisó mayores detalles de su denuncia, con su decisión las fuerzas para que el proyecto pasara a un nuevo debate volvieron a quedar empatadas, con tres votos a favor y tres en contra.

Así las cosas, la iniciativa vuelve a quedar sepultada en esa misma instancia, tal como había ocurrido los pasados 21 de junio y 16 de agosto.

Aunque a finales de agosto pasado se esperaba que el curso del proyecto diera un giro, luego de que el expresidente Álvaro Uribe instara a su bancada a apoyar la enajenación de esos activos en caso de que hubieran garantías, dicho apoyo terminó embolatándose en medio de un ambiente marcado por la desconfianza.