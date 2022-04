Según la Corporación Residentes de La 13, también se han acercado a la administración municipal a través de la gestora de convivencia del sector para buscar opciones de recursos para los murales. No obstante, aparte de los controles que realizan la Secretaría de Movilidad y la Subsecretaría de Espacio Público para regular las ventas informales y el tránsito no han recibido respuestas a su solicitud. Este diario consultó a la Secretaría de Cultura para conocer su posición frente al tema, sin embargo allí informaron que el secretario estaba atendiendo múltiples obligaciones de su cargo, por lo que no había podido estudiar el asunto a profundidad y brindar una respuesta.