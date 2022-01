El concepto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) sobre el riesgo que representa el proyecto para las comunidades aguas abajo también se cuenta entre los pendientes para este año. De no levantarse la Resolución 820 que en junio de 2018 suspendió las actividades relacionadas con la construcción regular de la presa, no se podría cumplir con estos hitos. El informe sobre el estado del proyecto, ejecutado por la firma chilena-suiza Pöyry y cuya entrega se retrasó previo a cerrar 2021, será la llave angular para concretar este requisito.

Así se activó el tribunal de arbitramento ante la Cámara de Comercio con reclamaciones millonarias en contra de la prestadora de servicios públicos. El retraso implicó entonces una multa por USD 43 millones, además de una sanción en primera instancia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos equivalente a los $1.817 millones. Pero este no sería el único enredo en caso de incumplirse con la producción de energía de estas unidades.

Después de un año turbulento, cargado de incertidumbre por el fallo fiscal de la Contraloría y un posible cambio de contratistas, Hidroituango corre una contrarreloj que no soporta un tropezón más. Este año hay que generar energía, pues los hitos constructivos pactados en el contrato Boomt y con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) son inaplazables. Aunque hay varias fechas de por medio, el 30 de noviembre se debe romper la cinta de esta carrera.

Un vistazo a los hitos

Ahora bien, ¿cuáles son las obras claves para este año? Según Carrillo Cardoso, concluir la instalación del estator (abril) y el rotor (mayo) —en el que se dará la generación de energía— de la unidad 1 son dos de las tareas base para el primer semestre. Con esto listo, agregó Giraldo Jiménez, vendrá la instalación del control. “También debemos montar los transformadores; los de la unidad 1 y 2 están a punto, avanzamos en los de las unidades 3 y 4”. Y aunque no es requisito para que la primera unidad opere, terminar el taponamiento de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) se proyecta para mayo.

¿Y el informe de Pöyry?

A más tardar en junio deberá conocerse el concepto de la Anla respecto al estado del proyecto, de lo contrario se embolataría el inicio de su operación comercial. Por eso los retrasos en la entrega del informe de Pöyry generaron preocupación el año pasado, que terminó sin tenerse claridad alguna sobre este particular. Sobre el tema, sin embargo, se pronunció EPM. La empresa precisó que el informe se envió y radicó ante la Anla el 29 de diciembre.

“Ellos contratarán a los expertos que interactuarán con el personal de Pöyry y con los expertos del proyecto, y harán visitas a campo para redactar el dictamen final por parte de la Anla”, explicó Carrillo Cardoso. Aunque en principio se dijo que este menester debía concretarse en el primer trimestre de 2022, Giraldo Jiménez aseguró que el concepto podría retrasarse hasta mitad de año y, aún así, se cumpliría con los dos hitos. “Confiamos en que las obras ejecutadas desde que ocurrió la contingencia han mitigado el riesgo”.

Un parte similar fue compartido esta semana por el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, quien expresó que las condiciones están dadas para que se cumplan las proyecciones con Hidroituango. “Siempre y cuando no se presenten eventos sobrevinientes de alguna índole, como condiciones sanitarias, pandemias, restricciones nacionales o mundiales, cumpliremos con las fechas indicadas”, aseveró Carrillo Cardoso.

Y es que no es menor lo que está en juego: en una comisión del Congreso se afirmó que otro retraso en la obra implicaría pérdidas por USD 310 millones para EPM: USD 190 millones por el pago de garantías debido al incumplimiento y otros USD 120 millones que se dejarían de recibir por la no operación comercial.

Si esto ocurre, el sistema energético se vería en apuros. Aunque el apretón no sería inmediato, es de solo dos años el margen de retrasos que concibe XM —operador del sistema y administrador del mercado de energía en Colombia— para que el 17% de la energía nacional sea generada por la megaobra. Con este panorama, Hidroituango no soporta un tropezón más, pues el cronómetro no se detiene