x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cinco miembros del Clan del Golfo muertos en Antioquia, ¿primeros resultados de estrategia nacional?

El Ejército informó que sostiene combates en la zona rural de Abriaquí, en el occidente de este departamento. Un menor reclutado fue recuperado.

  • Los combates se han presentado en inmediaciones de la vereda Potreritos, de Abriaquí. Imagen de referencia: Manuel Saldarriaga
    Los combates se han presentado en inmediaciones de la vereda Potreritos, de Abriaquí. Imagen de referencia: Manuel Saldarriaga
Redacción El Colombiano
29 de octubre de 2025
bookmark

Por lo menos cinco integrantes del Clan del Golfo habrían muerto en combates con el Ejército Nacional en el occidente de Antioquia, según informaron fuentes castrenses.

También le recomendamos leer: Presuntos integrantes del Clan del Golfo asesinaron a dos mujeres después de revisarles el celular en el Norte antioqueño

Los enfrentamientos se habrían dado luego de la orden dada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dentro de un consejo de seguridad que se hizo en el departamento, de intensificar la ofensiva operacional en contra de los grupos armados organizados que operan en esta parte del país.

En la operación efectuada en la zona rural, el municipio de Abriaqui habrían sido capturados también varios integrantes de la organización delincuencial, también autodenominada Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y se habría dado la incautación de material de guerra. También de acuerdo con las fuentes militares, las operaciones continúan en el área.

La cuenta de X del Ejército reporta que los enfrentamientos se están presentando en la vereda Potreros y que entre los elementos decomisados hay armas largas y cortas. Igualmente, los soldados habrían recuperado a un menor de edad que había sido reclutado por el Clan.

“Las acciones ofensivas contra este grupo armado ilegal se desarrollan de forma sostenida para velar por la vida e integridad de la población civil de esta región y de los miembros de la Fuerza Pública”, dice el mensaje.

Medidas de choque

En el consejo de seguridad efectuado este martes, 28 de octubre, Sánchez dio a conocer la estrategia del Gobierno nacional para reforzar la seguridad en Antioquia.

Entre las medidas anunciadas están la creación de dos cápsulas investigativas y la adición de un Grupo de Operaciones Especiales (GOES) a la Policía.

Igualmente, el alto funcionario, quien además es general en retiro, indicó que en noviembre reforzarán la tropa disponible en la Cuarta Brigada asentada en Medellín con 200 efectivos más y que en enero activarán un nuevo Batallón de Despliegue Rápido.

De manera adicional, dijo que dotarán a la armada con cuatro botes de bajo calado con el fin de que ejerza un mejor control de las aguas del río Cauca, uno de los principales afluentes del país donde se ejerce la minería ilegal que está nutriendo las finanzas de las organizaciones delincuenciales.

También le sugerimos ver: Esta es la facción del Clan del Golfo que armó asonada y genera temor en la vía Medellín-Bogotá

“Esto nos permitirá ser más eficientes a la hora de combatir el crimen. Nuestra prioridad es salvaguardar la vida y la integridad de cada uno de los antioqueños”, dijo el ministro Sánchez.

La pregunta es si por fin el Gobierno del presidente Gustavo Petro atenderá los múltiples llamados de los líderes regionales acerca de la necesidad de hacer mayor presencia de la Fuerza Pública con el fin de contrarrestar los factores que han desatado violencia en este departamento.

Ese clamor se sintió por parte del gobernador Andrés Julián Rendón y del secretario de Seguridad, Luis Eduardo Martínez, tras la la muerte de 13 policías de un escuadrón antinarcóticos tras ser derribado un helicóptero oficial en Amalfi, en la subregión del nordeste, en agosto pasado.

Temas recomendados

Conflicto armado
Ejército nacional
Clan del Golfo
Antioquia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida