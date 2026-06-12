Así va Antioquia en la lucha contra el trabajo infantil: avances locales en medio de alertas nacionales

Este viernes 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el contraste entre los avances locales y las alertas nacionales dibuja un panorama complejo. Mientras Antioquia y Medellín reportan logros en la protección de la niñez, la Procuraduría General de la Nación advirtió que más de la mitad de los territorios del país no ha destinado recursos específicos para enfrentar el problema durante la presente vigencia.
El Ministerio Público realizó un seguimiento preventivo a los 1.103 municipios y los 32 departamentos del país, y encontró que el 71% de las entidades territoriales no cuenta con diagnósticos actualizados sobre trabajo infantil y, además, el 52% no ha apropiado recursos específicos para atender esta problemática en 2026. Este déficit contrasta con la urgencia del fenómeno y con los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de protección de la niñez. Es en este contexto que la Procuraduría General de la Nación elevó una alerta nacional.
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