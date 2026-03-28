¿Problema minero en Antioquia quedó en un callejón sin salida?

El cuarto paro desde 2023 terminó el pasado viernes, pero el problema minero en el Bajo Cauca está más latente que nunca por la coincidencia de múltiples factores: un precio internacional del oro que no para de romper récords desde 2019, la pérdida de delegación minera de Antioquia que obliga a que cualquier trámite en la región dependa del Gobierno Nacional y los tentáculos de los grupos armados que manejan extracciones industriales con maquinarias millonarias que arrasan con cientos de afluentes y bosques.
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Pese a que el pasado viernes los líderes de la Mesa Minera del Bajo Cauca y el Gobierno Nacional lograron ponerle fin a 11 días de protestas, la implementación de una solución de fondo aún está en pañales y la amenaza de que un nuevo paro se desencadene en el futuro cercano sigue al acecho. ¿Está Antioquia en un callejón sin salida con la minería en sus regiones mineras? ¿Qué hacer? Vamos por partes.