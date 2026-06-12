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Trágico desenlace en Segovia: hallan sin vida al conductor que había sido secuestrado por el Clan del Golfo

Iván Darío Jiménez, uno de los cuatro retenidos por hombres armados en Segovia, fue encontrado sin vida.

  • Iván Darío Jiménez, conductor de una camioneta retenida por el Clan del Golfo en el Nordeste de Antioquia, fue hallado sin vida. FOTOS: Cortesía
    Iván Darío Jiménez, conductor de una camioneta retenida por el Clan del Golfo en el Nordeste de Antioquia, fue hallado sin vida. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Una de las cuatro personas que habían sido retenidas por el Clan del Golfo en zona rural de Segovia fue hallada sin vida durante las últimas horas, en un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de ese municipio del Nordeste antioqueño.

Se trata del conductor de un vehículo, identificado como Iván Darío Jiménez, quien era una de las cuatro personas retenidas por esa agrupación ilegal desde el pasado martes.

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El secuestro se hizo público desde el 9 de junio, cuando se conoció que hombres armados interceptaron a los ocupantes de una camioneta que cubría la ruta entre Medellín y la vereda Mina Nueva, ubicada en los límites entre Segovia, Remedios y Santa Rosa del Sur (Bolívar).

Desde hace varios años, esta zona es uno de los puntos de disputa más codiciados por grupos como el ELN y el Clan del Golfo, por tener un importante yacimiento minero.

De acuerdo con las primeras informaciones, hacia las 5:00 de la madrugada el vehículo fue interceptado por violentos en las inmediaciones del sector El Diamante. Los delincuentes obligaron a los ocupantes a descender y luego le prendieron fuego a la camioneta.

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Posteriormente trascendió que dentro de los cautivos estaban un conductor y por lo menos otros tres pasajeros.

Diferentes organizaciones y líderes de opinión tanto del departamento como de esa subregión hicieron un pedido urgente para que se respetara la vida de los rehenes.

Al parecer, producto de esos llamados, los armados accedieron a liberar inicialmente a dos personas el pasado jueves 11 de junio, entre ellas un hombre identificado como Abel Andrés Acevedo Patiño, quien trabajaba como minero en la vereda Cañaveral.

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Sobre la segunda persona liberada, todavía no se conocen mayores detalles.

De igual forma, la información que circula entre los conocedores del caso es que una tercera persona, cuya identidad tampoco se ha hecho pública, alcanzó a fugarse de sus captores.

Hasta la tarde del pasado 11 de junio, el clamor entre los habitantes del Nordeste antioqueño era a la liberación del conductor.

Sin embargo, el cuerpo de este fue encontrado en inmediaciones de la vía principal que conduce a la cabecera municipal de Remedios, cerca de un peaje ubicado en el corregimiento de Santa Isabel.

Los restos sin vida del hombre que, según información preliminar, presentan impactos de bala, fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Pese a no portar documentos, en esa entidad fue reconocido por sus familiares.

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