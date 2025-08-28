Ubican cilindro con cables en la vía entre San Andrés de Cuerquia e Hidroituango: es el segundo en una semana

Cero y van dos. En un periodo de cuatro días, van dos cilindros de gas que ubican en la vía entre San Andrés de Cuerquia e Hidroituango y este jueves se encontraron el segundo en este corredor, esta vez acompañado de un cable largo, el cual daría la sensación de que pudiera ser detonado por parte de los criminales en este corredor.
Los hechos se registraron a la altura del corregimiento El Valle, jurisdicción del municipio de Toledo, Norte de Antioquia. El cilindro, pintado con la bandera de Colombia, fue ubicado a un costado del corredor, mientras que el cable ocupó el otro carril de esta vía, la cual fue cerrada por precaución por parte de las autoridades.