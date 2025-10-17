Incertidumbre en el Oriente antioqueño: Clínica Somer le cortó los servicios a Nueva EPS por deudas de $100.000 millones

Una de las más importantes clínicas del municipio de Rionegro y la subregión del Oriente antioqueño le cortó los servicios a la Nueva EPS, luego de que esta entidad intervenida por el Gobierno Nacional acumulara una deuda de $100.000 millones. La decisión fue comunicada por ese centro de atención durante la tarde de este 16 de octubre, aduciendo que la misma ue la única alternativa luego de varios meses de incertidumbre. Le puede interesar: Hueco en Antioquia por deudas de EPS en hospitales ya pasa de $4 billones La institución señaló que, pese a la creciente deuda que viene acumulando la Nueva EPS, la clínica había decidió seguir prestando con normalidad sus servicios para no afectar a los pacientes.

Buscando evitar una suspensión, la clínica sostuvo que instaló varios espacios de concertación con la aseguradora, sin que en ellos fuera posible alcanzar un acuerdo para garantizar el pago de los servicios. “Durante años, Nueva EPS ha sido una aliada estratégica y ha confiado en nosotros para el manejo de sus pacientes en servicios de bajo, mediano y alto nivel de complejidad, como lo son los trasplantes de órganos, la terapia ECMO, la Unidad Funcional del Cáncer, la UCI Neonatal, entre otras unidades que han transformado la vida de miles de personas”, expresó la clínica en un comunicado. Siga leyendo: Siete hospitales de Antioquia y Nueva EPS llegaron a acuerdos y no suspenderán servicios a 1 millón de afiliados “Sin embargo, el crecimiento sostenido de la deuda, que hoy supera los $100.000 millones, hace imposible seguir brindando estos servicios sin poner en riesgo la estabilidad y la permanencia de nuestra institución, y con ello, la atención de miles de pacientes que también dependen de nosotros”, añadió.