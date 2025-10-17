x

Incertidumbre en el Oriente antioqueño: Clínica Somer le cortó los servicios a Nueva EPS por deudas de $100.000 millones

La clínica señaló estar contra las cuerdas por culpa de las deudas de esa EPS intervenida por el Gobierno Nacional.

  • La Clínica Somer es una de las instituciones de mayor nivel de complejidad en el Oriente antioqueño. FOTO: cortesía Clínica Somer
    La Clínica Somer es una de las instituciones de mayor nivel de complejidad en el Oriente antioqueño. FOTO: cortesía Clínica Somer
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 10 horas
bookmark

Una de las más importantes clínicas del municipio de Rionegro y la subregión del Oriente antioqueño le cortó los servicios a la Nueva EPS, luego de que esta entidad intervenida por el Gobierno Nacional acumulara una deuda de $100.000 millones.

La decisión fue comunicada por ese centro de atención durante la tarde de este 16 de octubre, aduciendo que la misma ue la única alternativa luego de varios meses de incertidumbre.

Le puede interesar: Hueco en Antioquia por deudas de EPS en hospitales ya pasa de $4 billones

La institución señaló que, pese a la creciente deuda que viene acumulando la Nueva EPS, la clínica había decidió seguir prestando con normalidad sus servicios para no afectar a los pacientes.

Buscando evitar una suspensión, la clínica sostuvo que instaló varios espacios de concertación con la aseguradora, sin que en ellos fuera posible alcanzar un acuerdo para garantizar el pago de los servicios.

“Durante años, Nueva EPS ha sido una aliada estratégica y ha confiado en nosotros para el manejo de sus pacientes en servicios de bajo, mediano y alto nivel de complejidad, como lo son los trasplantes de órganos, la terapia ECMO, la Unidad Funcional del Cáncer, la UCI Neonatal, entre otras unidades que han transformado la vida de miles de personas”, expresó la clínica en un comunicado.

Siga leyendo: Siete hospitales de Antioquia y Nueva EPS llegaron a acuerdos y no suspenderán servicios a 1 millón de afiliados

“Sin embargo, el crecimiento sostenido de la deuda, que hoy supera los $100.000 millones, hace imposible seguir brindando estos servicios sin poner en riesgo la estabilidad y la permanencia de nuestra institución, y con ello, la atención de miles de pacientes que también dependen de nosotros”, añadió.

A pesar de esa suspensión, la clínica señaló que mantendrá para los pacientes de Rionegro los servicios en su Unidad Primaria en Salud, en donde se realizan consultas prioritarias y de medicina general.

De igual forma, la clínica agregó que mantendrá sus servicios de oftalmología para los pacientes de todo el Oriente antioqueño, al igual que sus servicios de urgencias.

“Lamentamos profundamente los efectos que esta medida pueda generar y ofrecemos nuestras disculpas a la comunidad afiliada. Confiamos en que se logren acuerdos que nos permitan seguir cuidando la vida y el bienestar de las personas, propósito que ha guiado siempre nuestro quehacer”, agregaron en su comunicado.

Temas recomendados

Red hospitalaria
Nueva EPS
Hospitales
Rionegro
Oriente antioqueño
