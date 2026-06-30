Atención: cierre en la autopista Norte, en Bello, tras accidente de tránsito con motociclista muerto

Un siniestro vial que derivó en la muerte de un motociclista obligó al cierre total de la autopista Norte, en jurisdicción del municipio de Bello

De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, la emergencia se registra en la diagonal 52 con avenida 12, a la altura del sector Jardines de la Fe, en sentido sur-norte, donde permanece restringido por completo el paso de vehículos mientras se adelantan las labores correspondientes. En el lugar ya hacen presencia varios agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Bello.

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Por el momento no se han entregado detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el siniestro. Al parecer, el hecho involucró una moto, un carro particular y un camión. Se espera que las autoridades avancen en las investigaciones para establecer las causas del hecho.

Como consecuencia del accidente, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas para evitar congestiones en este corredor, uno de los más transitados del norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con algunos conductores, hay congestión vehicular desde la glorieta de Solla, y el paso hacia el norte metropolitano es casi que imposible.

Las autoridades de movilidad hicieron un llamado a los conductores para que transiten con precaución, respeten las indicaciones de los agentes de tránsito y consulten el estado de las vías antes de desplazarse por este sector de Bello.