Para evitar riesgos por mina antipersonal, CICR entregó acueducto comunitario en el Bajo Cauca antioqueño

La comunidad beneficiada por esta obra, ejecutada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue la vereda La Peñitas, municipio de Cáceres, una población ubicada a más de tres horas del casco urbano, a la cual se debe acceder por caminos de trocha y la cual solo se podía abastecer de un nacimiento.

Para buscar agua para satisfacer sus necesidades básicas, los habitantes de una lejana vereda del Bajo Cauca antioqueño debían caminar varios kilómetros y transportarla por una manguera, en un territorio con alta sospecha de artefactos explosivos. Pero gracias al trabajo del CICR, la realidad de los 120 habitantes de esta comunidad, cambió drásticamente con la construcción de un acueducto comunitario.

Lo delicado de la situación, según explicó Valentín Palacios Díaz, integrante del equipo agua y hábitat CICR Medellín, es que las comunidades tenían que ir hasta siete veces a la semana a hacer el recorrido de la manguera, porque esta resultaba afectada por diversas circunstancias, por lo que quedaban expuestas a los campos minados instalados por los grupos armados que delinquen en la zona.

Con este sistema, los beneficiarios podrán contar con acceso seguro a, por lo menos, 50 litros de agua diarios, los cuales se podrán consumir directamente desde la llave, ya que este líquido será tratado en este acueducto.

Yenis Isabel Martínez, líder de la vereda Peñitas, expresó que “tener agua era una de las prioridades para mitigar el riesgo de artefactos explosivos. Por esta razón surge el proyecto de contar con agua potable y agua tratada”.

Según explicaron desde el CICR, esta obra consta de una bocatoma que opera bajo principios de sostenibilidad ambiental, captando únicamente el líquido necesario para el consumo humano.

Además este funciona permitiendo el flujo natural del río, protegiendo el ecosistema y garantizando la vida de las especies acuáticas, por lo que se hizo con un riguroso enfoque ambiental.