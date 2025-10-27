x

Choque entre camioneta y moto de alto cilindraje en el Oriente antioqueño dejó dos fallecidos

El accidente habría ocurrido luego de que la motocicleta invadiera el carril.

  • La vía en el sector Fizebad terminó completamente cerrada durante varias horas. FOTO: CORTESÍA POLICÍA
El Colombiano
El Colombiano
27 de octubre de 2025
bookmark

Un terrible accidente causó conmoción este lunes 27 de octubre en la vía que comunica Las Palmas con La Unión, a la altura del sector La Fe, en el municipio de El Retiro.

Según el reporte policial, una moto de alto cilindraje chocó de frente contra una camioneta, quedando totalmente destruida y expulsando tanto al conductor como al copiloto. Ambas personas fallecieron en el lugar. Las víctimas son un hombre de 27 años, conductor de la motocicleta, y su acompañante mujer, de 25 años. Del conductor de la camioneta, las autoridades no entregaron reporte sobre lesiones, aunque el vehículo quedó seriamente averiado con el choque.

Lea: Grave accidente en la autopista Norte, a la altura de la Feria de Ganado (Medellín) dejó dos muertos, entre ellos un menor

El accidente y el posterior levantamiento de las víctimas causaron un colapso en la movilidad de la zona.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre 2018 y 2023, en el Oriente antioqueño se presenta el 14 % de los fallecidos y el 18 % de los heridos por accidentes de tráfico de todo el departamento. El 82 % de estas víctimas son motociclistas (62 %) y peatones (20 %).

Según la concesión vial Devimed, entre las principales causas de los accidentes están rebasar la velocidad permitida (60 km/h), sobrepasar en línea continua o bermas, girar a la izquierda para accesos terciarios y aplazar el mantenimiento de los vehículos. El 62 % de todos accidentes viales en la subregión que dejan lesionados y muertos involucran motos.

Le puede interesar: En video | Los peligrosos piques ya no solo son en Las Palmas: se trasladaron a la autopista Sur, en Medellín, y con motos de alta gama

Otro grave accidente enluta a una familia en Medellín

También este lunes, en la carrera 64C (autopista Norte) con la calle 113, en el barrio Toscana, en la comuna 5 (Castilla), en la calzada que conecta a Medellín con el norte del Valle de Aburrá, se registró un grave accidente que implicó a un furgón, un bus y una motocicleta dejó dos personas muertas en la autopista Norte, a la altura de la Feria de Ganados.

Al parecer, el motocicleta se habría metido entre ambos vehículos y luego de caer, el conductor habría sido arrollado por el bus, quedando debajo de sus llantas, mientras que el pasajero, un niño de 14 años, murió luego de ser arrollado por el furgón.

