En Antioquia encontraron centro de salud del Clan del Golfo donde hacían hasta amputaciones

En la vereda Chirita, del municipio de El Bagre, Antioquia, soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional encontraron un centro de recuperación clandestino con capacidad para 60 personas, en el cual serían atendidos presuntamente integrantes de la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez y las subestructuras Manuel Alexánder Ariza Rosario y Jorge Mario Valle, del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo.
Según las autoridades, el lugar funcionaba como un dispensario improvisado, en el cual fueron hallados medicamentos para el tratamiento de la malaria, el paludismo y la leishmaniasis. Además de medicamentos para enfermedades comunes
Pero allí no solo había medicamentos, también material de sutura y elementos para la atención de amputación de extremidades y heridas abiertas.