x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Antioquia

Casa por cárcel al padre que fue grabado golpeando a su hijo en una finca de Yarumal, Antioquia

Por la violenta golpiza que le propinó a su hijo en una finca de Yarumal, Norte antioqueño, un juez de control de garantías le dictó medida de detención domiciliaria al hombre de 43 años señalado de cometer estos hechos repudiado hasta por las más altas autoridades del departamento.

Los hechos registrados ocurrieron el pasado 9 de septiembre en una finca de la vereda El Bosque, de este municipio, cuando quedó registrado dándole múltiples golpes a su hijo, de 15 años, provocándole múltiples lesiones. Después de la viralidad del caso en las redes sociales, el hombre escapó del lugar y fue capturado una semana más tarde en la zona urbana de la localidad.

El comandante encargado de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, indicó que “se recopilaron los elementos probatorios y, tras avanzar con celeridad en las indagaciones, la Fiscalía expidió una orden judicial en contra del señalado agresor. Desde entonces, se desplegaron labores de búsqueda y ubicación, ya que este hombre había huido de su lugar de residencia, intentando evadir la acción de la justicia”.

Entérese: Murió el niño de 4 años que fue golpeado salvajemente por su padrastro en Medellín

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Antioquía (UENNA) le imputó cargos por el delito de violencia intrafamiliar contra su hijo, los cuales aceptó ante el juez, quien determinó tenerlo detenido en una vivienda, pero no en la misma en la que se encontrara el menor agredido.

Este fue el momento en el que este hombre de 43 años estaba maltratando a su hijo en una finca de Yarumal. FOTO: TOMADA DE VIDEO
Este fue el momento en el que este hombre de 43 años estaba maltratando a su hijo en una finca de Yarumal. FOTO: TOMADA DE VIDEO

De acuerdo con la Fiscalía, las agresiones del procesado contra el menor no eran hechos aislados y por el contrario “vendría incurriendo en agresiones físicas, verbales y psicológicas contra el adolescente de 15 años”.

Le puede interesar: Él es alias Lámpara, el hombre señalado de golpear a un niño de 4 años en Castilla, Medellín

Así mismo, las autoridades avanzan con el acompañamiento al menor violentado tanto en temas psicológicos como sociales, en el marco del proceso de restablecimiento de derechos que se le realiza desde la Comisaría de Familia.

Uno de los más indignados con este caso fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien expresó que “es deber de los papás cuidar de nuestros hijos, darles buen ejemplo, llenarlos de cariño. Esta violencia no tiene justificación”.

La violencia intrafamiliar contra menores de edad sigue siendo un problema de grandes proporciones, no solo en Antioquia, sino también en otras zonas del país. De acuerdo con datos preliminares de Sivigila, en 2025, con datos al corte del 9 de junio, se habían registrado en el departamento 4.243 casos relacionados con violencia de género e intrafamiliar con víctimas entre los 0 y los 19 años, de los cuales 1.028 eran hombres y 3.215, mujeres.

  • Las autoridades capturaron a este padre de familia en la zona urbana de Yarumal, una semana después de la agresión. FOTO: CORTESÍA
    Las autoridades capturaron a este padre de familia en la zona urbana de Yarumal, una semana después de la agresión. FOTO: CORTESÍA
  • Este fue el momento en el que este hombre de 43 años estaba maltratando a su hijo en una finca de Yarumal. FOTO: TOMADA DE VIDEO
    Este fue el momento en el que este hombre de 43 años estaba maltratando a su hijo en una finca de Yarumal. FOTO: TOMADA DE VIDEO

Otros Episodios