Esta es la historia de Lola Vélez, la más grande artista nacida en Bello

El olvido todo lo aniquila, devora o arrincona. En la lista indicativa del Inventario del Patrimonio Arquitectónico bellanita, con casi 20 años de depuraciones, aparecen 39 bienes, entre ellos la casa de Lola, y otros fantasmas que ya no existen: teatro Iris, choza Paniagua, gallera Canta Claro...

La casa no se está cayendo, la están arrasando con estrategias de abandono, desdén y desidia oficial. Últimamente, con ataques de personas que, ocultas en la noche y quizás por unas monedas, rompen todo aquello que la sustenta. Pero la casa no se rinde para vergüenza de, al menos, cuatro alcaldías que pudieron mostrar grandeza histórica adquiriéndola para conservarla como museo, sala de exposiciones, escuela de arte, tertulias y conferencias.

Vida en el arte

María Dolores Vélez Sierra, o Lola Vélez, nació en Bello, el 5 de mayo, primavera de 1920. Estudió bachillerato con las monjas de La Presentación. No fue estudiante destacada. Lo suyo eran el arte y el baloncesto. Rechazó toda postulación a reinados de belleza, pero la vida se lo negó. Rumbo al colegio, en su infancia y adolescencia, y luego a sus clases de pintura y escultura, siempre cruzaba por un costado del parque principal por la terminal de taxis. Su belleza física, rubia espigada, y una personalidad deslumbrante que la caracterizó hasta su muerte, cautivaron a los conductores.

Una tarde, recién cumplidos los veinte años, su casa se estremeció por una intempestiva algarabía de vivas y músicas. Los conductores, en un acto de exaltación, la habían elegido su reina, sin que mediara concurso alguno. Llegaron a imponerle la corona.

Terminado el bachillerato ingresó al Instituto de Bellas Artes. Allí tuvo como maestros a Carlos Gómez Castro, Pedro Nel Gómez, Aníbal Gil y Rafael Sáenz, quienes la pintaron en algunos de sus cuadros. Pedro Nel la pintó con uniforme deportivo y balón de baloncesto. En la Facultad de Artes de la U. de A., para entonces, Casa de la Cultura, profundizó en su mundo de acuarelas, óleos y esculturas.

Lola hizo parte de una generación de artistas e intelectuales que marcó historia en el arte nacional. “Era liberal, no de partido, librepensadora, comprometida con la cátedra libre, los derechos de la mujer y los obreros. Amaba el amor, amar y ser amada, pero odiaba el matrimonio porque destruía todo sueño de mujer, la reducía a esclava del hombre, la familia y la sociedad. Como nadie, quiso a Bello, sabía de las desgracias y sufrimientos de su gente. La profundidad de algunos de sus cuadros no es otra cosa que el reflejo del Bello que vivió, el cual no dista mucho de su realidad actual”, comenta el artista y crítico de arte bellanita Mario Delgado, una de las personas más cercanas a su vida.

Débora Arango, Rosana Mejía, Dora Ramírez, Jesusita Vallejo y otras figuras del arte y las letras regionales y nacionales, fueron sus grandes aliadas en su mundo de manifestaciones estéticas, expresión de la belleza y las causas humanas. Soportaron señalamientos y condenas de la sociedad conservadora y machista que vivieron, al punto de prohibirles pintar desnudos. Débora y Lola, las “rebeldes” del grupo, no renunciaron a expresarse en este género. Sus modelos, para nada eran Venus, nifas o doncellas hijas de Zeus, se trataba de vecinas, obreras, mujeres vencidas por humillaciones, la soledad, el trabajo, los sufrimientos; nacidas para parir y parir.

Su desnudo la Tongolele, torso desnudo de una muchacha bellanita, generó gran controversia. Los padres de la modelo montaron en cólera y las monjas de la Presentación no creían que esa era la Lola que ellas habían formado.

Lola sufrió gran desengaño cuando una de sus exposiciones, que tendría como centro un prestigioso hotel de la ciudad, fue rechazada por “inmoral”. Al aparecer en ella había varios desnudos. En 1998 Juan Luis Mejía, como secretario de Cultura de Medellín, en el mandato de Juan Gómez Martínez, inauguró en el teatro Lido, del Parque de Bolívar, la exposición Maestra Lola Vélez, con excelente acogida popular y del público especializado.

No fue fácil para Lola y Débora Arango ganarse el respeto de sus maestros. Pedro Nel Gómez, al principio, no las quería y un día las echó al carajo. “Yo no quiero en mi escuela señoritas pintando acuarelas, bodegones y paisajes”, da cuenta Delgado de aquel episodio. Días después fue el maestro Pedro Nel quien, convencido de la capacidad artística de sus alumnas, bajó la cabeza y las arropó de nuevo.

En su taller, el muralista las retó a “pintar a lo verraco, a crear cuadros y murales para la historia”. Ninguna de las dos lo decepcionó.