¿Quiénes pusieron una bomba en Amalfi hace dos semanas? Dos sospechosos ya están presos

Esta semana, un juez envió a la cárcel a Jhan Carlos Cárdenas Hincapié y Duvier Aníbal Gómez Hernández, por su presunta participación en un plan para atentar contra la estación de policía de Amalfi (Antioquia), el pasado 20 de septiembre.
De acuerdo con las autoridades, videos de cámaras de seguridad y otros elementos materiales probatorios dan cuenta de que los dos hombres se habrían acercado a la instalación oficial con una caja sellada, que posteriormente dejaron abandonada en un costado de la edificación.
Los uniformados que prestaban seguridad a la estación detectaron el paquete y, al revisarlo, encontraron en su interior una olla a presión acondicionada con metralla, algo más de 10 kilogramos de nitrato de amonio y un sistema de activación de manera remota que incluía un radio de comunicaciones y un celular.