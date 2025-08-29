Capturaron a un hombre y a una mujer que habrían secuestrado y torturado a dos soldados en Tarazá, Antioquia

Las autoridades dieron un nuevo golpe al Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño con la captura de dos presuntos integrantes de este grupo armado ilegal organizado que estarían involucrados en casos de secuestro y tortura en esa región del departamento. La operación fue liderada por la Policía de Antioquia, a través del Gaula Élite, en coordinación con el Ejército, en el municipio de Tarazá. Le puede interesar: En exclusivo sector de Miami capturan a odontólogo gringo señalado de explotar sexualmente de menores de edad en Medellín El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, dijo que la diligencia se realizó el 24 de agosto de 2025, en zona rural de la vereda Piedras, de Tarazá, y que las personas capturadas, por orden judicial, fueron Dairon Julio Bello, alias Rivera, y Alicia Torres Montoya, alias Tamara.

Ambos capturados eran requeridos por la justicia como presuntos responsables de los delitos de secuestro y concierto para delinquir agravado. Esto porque, de acuerdo con las investigaciones, “Rivera” y “Tamara” habrían participado, el 11 de marzo de 2024, en el secuestro y la tortura de dos suboficiales del Ejército Nacional, en el corregimiento El Doce, ubicado en Tarazá. Lea también: Extranjera denunció 15 episodios de acoso callejero durante un recorrido en Medellín El coronel sostuvo que “Rivera” es el presunto cabecilla de zona de la estructura armada en esa región y que tendría una trayectoria criminal de 19 años en el Clan del Golfo con injerencia en los departamentos de Antioquia y Córdoba. A este hombre se le señala de ser el presunto responsable de ordenar homicidios, extorsiones, desaparición forzada y desplazamientos.

Sobre “Tamara”, según el comandante Rico Guzmán, se pudo establecer que, al parecer, era la coordinadora logística de la subestructura “Julio César Vargas Torres” del Clan del Golfo. A la mujer se le señala de ser la presunta encargada de llevar los inventarios de los elementos logísticos de la organización criminal, como material bélico, y de adelantar actividades de abastecimiento y apoyo a la subestructura.