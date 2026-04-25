Por el ingreso de drogas a los presos, capturaron a enfermera del hospital de Ciudad Bolívar, Antioquia

Una enfermera del hospital La Merced, de Ciudad Bolívar, Antioquia, fue capturada por agentes de la Policía dentro de este centro asistencial al ser señalada de ingresar sustancias estupefacientes a los presos de la estación de policía de la localidad cuando se realizaban jornadas de salud.
Se trata de la profesional Adriana Franco Rodríguez, de 29 años, quien era contratista de este hospital y, además de atender a los enfermos, era una de las designadas para visitar viviendas, entidades públicas y privadas para realizar estas actividades.