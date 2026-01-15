Se subieron a robar en un bus en un pueblo de Antioquia y los capturaron

Tres hombres, dos adultos y un menor de edad de 17 años, fueron capturados en el municipio de Amalfí, Nordeste de Antioquia, después de asaltar un bus de transporte público en el municipio.

Según se ha conocido, después de subir al bus, perteneciente a la empresa Coonorte, que se movilizaba por la vereda Caaracolí, los asaltantes hicieron disparos con armas de fuego para intimidar a los pasajeros y obligarlos a entregar sus pertenencias.

Una vez hicieron sus fechorías, bajaron del vehículo y huyeron en una motocicleta.

Sin embargo, las víctimas del atraco pudieron rápidamente poner en alerta a las autoridades del municipio y así inició un operativo entre Policía y Ejército para alcanzar a los delincuentes.