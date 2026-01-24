4 capturados en operaciones contra la minería ilegal en Antioquia: Ejército destruyó material avaluado en $178 millones

En Fredonia y Buriticá, municipios del Suroeste y Occidente de Antioquia respectivamente, autoridades llevaron a cabo dos operativos en contra de la minería ilegal que afectaron en alto grado las ganancias de los grupos delincuenciales de ambos territorios.

En una primera intervención, esto en la vereda Puente Iglesias de la primera localidad mencionada, tropas del Batallón número once, Cacique Nutibara, en conjunto con uniformados de la Policía, dieron con la ubicación de 3 unidades de minería ilegal. Algunos de los elementos incautados y destruidos fueron 7 motores Diesel, 3 dragas tipo buzo, 3 plataformas metálicas, 2 motobombas, entre otros, material que fue avaluado en $50 millones de pesos aproximadamente.

En el sitio también capturaron a 4 hombres, quienes fueron presentados ante la autoridad judicial competente.

Simultáneamente, en el municipio de Buriticá, más exactamente en el sector Los Arados, soldados del Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío con apoyo de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal, descubrieron 6 unidades de extracción de minería ilegal. Allí fueron destruidos 17 generadores de aire, 11 taladros, 7 motosierras y 4 motores Diesel eléctricos, elementos avaluados en $128 millones.