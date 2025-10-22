¡Atención! Cogieron al sobrino de periodista María Victoria Correa por su asesinato y el de su hermana en Envigado

Los agentes del CTI de la Fiscalía aprehendieron en la mañana de este miércoles a uno de los familiares de la periodista María Victoria Correa Ramírez y de su hermana, ambas asesinadas el pasado 28 de marzo dentro de una panadería de Envigado. Al parecer, se trataría del adolescente de 17 años que se encontraba dentro del establecimiento al momento del ataque y a quien le estarían celebrando su cumpleaños.
La detención del joven, de nombre Miguel Ángel Salazar Arenas, se produjo a las 6:00 a.m. en el corregimiento Llanogrande, de Rionegro (Oriente antioqueño), luego de que este menor fuera vinculado dentro de este proceso por parte de los autores materiales, quienes llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía para ser condenados a 17 años y seis meses de prisión. De acuerdo con la información oficial, en medio de la negociación, los capturados por este hecho habrían dado información sobre los autores intelectuales.
