Capturan a alias ‘Chibolo’, presunto responsable de homicidios de líderes sociales en Antioquia

En el municipio de Pueblorrico, Suroeste antioqueño, la Policía Antioquia y el Ejército Nacional llevaron a cabo un operativo contra la estructura criminal Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

En la acción fue capturado alias “Chibolo”, “Kevin” o “El Zarco”, identificado como presunto cabecilla de la organización en esa zona, junto con otros cinco supuestos integrantes del grupo. Todos eran requeridos por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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De acuerdo con las investigaciones, alias “Chibolo” tendría una trayectoria criminal cercana a los 15 años dentro de esta estructura y sería señalado como el presunto responsable material del asesinato del líder social Samuel Avendaño López, ocurrido en una zona rural de Mutatá.

Asimismo, las autoridades lo vinculan con la coordinación de un grupo de aproximadamente 15 personas dedicadas, presuntamente, a cometer homicidios selectivos, desplazamientos forzados y extorsiones en esta región del departamento.

Las autoridades también indicaron que el capturado hacía parte del cartel de los más buscados del Ministerio de Defensa, debido a su presunta participación en hechos violentos contra defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.