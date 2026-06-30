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Capturan a alias ‘Chibolo’, presunto responsable de homicidios de líderes sociales en Antioquia

Sería el presunto responsable material del asesinato del líder social Samuel Avendaño López, ocurrido en una zona rural de Mutatá.

  • Junto a alias ‘Chibolo’, fueron capturados otros cinco presuntos integrantes de este grupo criminal. FOTO Policía Antioquia.
    Junto a alias ‘Chibolo’, fueron capturados otros cinco presuntos integrantes de este grupo criminal. FOTO Policía Antioquia.
  • Cartel de los más buscados en Antioquia por afectación a defensores de derechos humanos. FOTO Policía Antioquia.
    Cartel de los más buscados en Antioquia por afectación a defensores de derechos humanos. FOTO Policía Antioquia.
El Colombiano
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hace 51 minutos
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En el municipio de Pueblorrico, Suroeste antioqueño, la Policía Antioquia y el Ejército Nacional llevaron a cabo un operativo contra la estructura criminal Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

En la acción fue capturado alias “Chibolo”, “Kevin” o “El Zarco”, identificado como presunto cabecilla de la organización en esa zona, junto con otros cinco supuestos integrantes del grupo. Todos eran requeridos por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Lea más: Capturaron en Rionegro a hermana de alias Chiquito Malo por movimientos financieros a favor del Clan del Golfo

De acuerdo con las investigaciones, alias “Chibolo” tendría una trayectoria criminal cercana a los 15 años dentro de esta estructura y sería señalado como el presunto responsable material del asesinato del líder social Samuel Avendaño López, ocurrido en una zona rural de Mutatá.

Asimismo, las autoridades lo vinculan con la coordinación de un grupo de aproximadamente 15 personas dedicadas, presuntamente, a cometer homicidios selectivos, desplazamientos forzados y extorsiones en esta región del departamento.

Las autoridades también indicaron que el capturado hacía parte del cartel de los más buscados del Ministerio de Defensa, debido a su presunta participación en hechos violentos contra defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.

Cartel de los más buscados en Antioquia por afectación a defensores de derechos humanos. FOTO Policía Antioquia.
Cartel de los más buscados en Antioquia por afectación a defensores de derechos humanos. FOTO Policía Antioquia.

“Esta persona se dedicaba a temas de extorsión en la zona de Pueblorrico, Jericó y Tarso. A su vez, tenía injerencia criminal en los departamentos de Guajira, Córdoba y Sucre”, dijo el Coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

Durante el operativo fueron incautados un fusil, una pistola, un revólver, cinco proveedores para armas de fuego, 152 cartuchos calibre 7.62 milímetros, dos barras de explosivos, dos teléfonos celulares, 55 elementos de intendencia —entre uniformes, cintelas, sillas y arneses—, además de 500 dosis de marihuana y 300 dosis de base de coca.

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Todo el material decomisado quedó a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán los respectivos análisis técnicos y judiciales con el fin de fortalecer las investigaciones e identificar a otros presuntos integrantes y colaboradores de esta estructura criminal.

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